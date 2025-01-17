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        Haberler Ekonomi Emlak Dolar bazında konut fiyatları; Ankara'da zirvede, İstanbul'da eridi - Emlak Haberleri

        Dolar bazında konut fiyatları; Ankara'da zirvede, İstanbul'da eridi

        Konut fiyat endeksi verilerinin açıklanmasıyla Türkiye ortalaması ve şehirlere göre metrekare başına birim fiyatlar da ortaya çıktı. Birim fiyatları dolara endekslediğimizde Türkiye ortalamasında metrekare başına ortalama fiyat 1046 dolar, İstanbul'da 1613 dolar, İzmir'de 1176 dolar, Ankara'da ise 862 dolar oldu. Çeyreklik bazda değişime bakıldığında hem Türkiye ortalamasında hem de 3 büyük ilde dolar bazında artış yaşanırken, yıllık bazda sadece Ankara'da yükseliş görüldü. İstanbul'da yüzde 6, İzmir'de yüzde 1, Türkiye ortalamasında yüzde 3,6 düşüş yaşandı

        Giriş: 17.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:18
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        TCMB, 2024'ün aralık ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. 2024'ün yılına dair verilerin ortaya çıkmasıyla konut fiyatlarının dolar cinsinden değişimi de gözler önüne serildi.

        2024 sonunda Türkiye ortalamasında metrekare başına ortalama fiyat 1046 dolar, İstanbul'da 1613 dolar, İzmir'de 1176 dolar, İzmir'de ise 862 dolar oldu.

        Yılın 3. çeyreğinden 4. çeyreğine gerçekleşen değişime bakıldığında Türkiye ortalamasında yüzde 3,4, İstanbul'da yüzde 4, Ankara'da yüzde 3,1, İzmir'de yüzde 3,2 artış yaşandı.

        Yıllık bazda veriler incelendiğinde ise Ankara'da dolar bazında fiyat artışı yüzde 4,7 oldu. Türkiye ortalamasında yüzde 3,6, İstanbul'da yüzde 5,9, İzmir'de ise yüzde 0,9 düşüş yaşandı.

        TÜRKİYE ORT (DOLAR) İSTANBUL (DOLAR) ANKARA (DOLAR) İZMİR (DOLAR)
        2023-Q4 1085.3 1715.1 823.1 1186.6
        2024-Q1 986.8 1535.1 802.7 1096.5
        2024-Q2 1002.4 1514.4 825.8 1137.3
        2024-Q3 1011.5 1551.2 835.6 1139.4
        2024-Q4 1046.0 1613.3 861.9 1175.7
        ZİRVE 1157.0 1878.9 861.9 1255.7

        ANKARA TARİHİ ZİRVEDE, İSTANBUL'DA YÜZDE 14'LÜK KAYIP

        Türkiye ortalaması ve 3 büyük ilin dolar bazındaki zirveleriyle bugünkü durumlarını karşılaştırdığımızda farklı sonuçlar ortaya çıkıyor.

        Ankara, 2024 Aralık ayı itibariyle dolar bazında tarihinin en yüksek fiyatına (m2 başına 862 dolar) ulaşmış durumda.

        Türkiye ortalaması, 2023'ün 2. çeyreğinde gördüğü 1157 dolarlık zirvesine yüzde 9,6 uzak kalmış durumda. İzmir'de zirveye olan uzaklık yüzde 6,4 olurken, en büyük düşüş İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da 1879 dolarla görülen dolar bazlı fiyat zirvesi ile son fiyat arasındaki farkı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

        TÜRKİYE ORT İSTANBUL ANKARA İZMİR
        ÇEYREKLİK DEĞİŞİM 3.4 4.0 3.1 3.2
        YILLIK DEĞİŞİM -3.6 -5.9 4.7 -0.9
        ZİRVEYE GÖRE DEĞİŞİM -9.6 -14.1 0.0 -6.4
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