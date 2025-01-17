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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer'i tanıyalım... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer'i tanıyalım...

        Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Son olarak 2020-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 52 yaşındaki Norveçli hoca, teknik adamlık kariyerinde 2 şampiyonluk yaşadı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer'in kariyerinden öne çıkanlar...

        Giriş: 17.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:06
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        • 1

          Beşiktaş'ta haftalar süren teknik direktör belirsizliği son buldu... 29 Aralık'taki seçimde göreve getirilen Serdal Adalı yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Ole Gunnar Solskjaer ile el sıkıştı.

        • 2

          1.5 yıllık anlaşma sağlanan Norveçli teknik adamın, bugün saat 14.00-15.00 saatleri arasında İstanbul'da olması bekleniyor.

        • 3

          SAMSUNSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

          Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın 18 Ocak Cumartesi günü (yarın) Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.

        • 4

          Norveçli çalıştırıcının, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alması bekleniyor.

        • 5

          GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ

          Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Solskjaer ile temas kurmuştu.

        • 6

          52 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Norveçli çalıştırıcı, kariyerinde Beşiktaş ile birlikte beşinci teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

        • 7

          Solskjaer, Molde'deki ilk döneminde 123 maçta 1.85, ikinci döneminde ise 118 maçta 1.84'lük puan ortalaması yakaladı. Norveçli hoca, Cardiff'te 30 maçta 1.07 puan ortalaması tutturdu.

        • 8

          Manchester United kariyerinde ise 19 maçlık geçici teknik direktörlük döneminde 2.32 puan ortalaması tutturan Solskjaer, daha sonraki ManU kariyerinde ise 149 maçta 1.79 puan ortalaması yakaladı.

        • 9

          Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

        • 10

          MOLDE İLE 2 ŞAMPİYONLUK

          Solskjaer, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Molde'yi Norveç Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa taşıdı.

        • 11

          Solskjaer, 1 Ocak 2023'ten bu yana UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.

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