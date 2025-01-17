Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer'i tanıyalım...
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Son olarak 2020-2021 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran 52 yaşındaki Norveçli hoca, teknik adamlık kariyerinde 2 şampiyonluk yaşadı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Solskjaer'in kariyerinden öne çıkanlar...
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Beşiktaş'ta haftalar süren teknik direktör belirsizliği son buldu... 29 Aralık'taki seçimde göreve getirilen Serdal Adalı yönetimi, teknik direktörlük koltuğu için Ole Gunnar Solskjaer ile el sıkıştı.
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1.5 yıllık anlaşma sağlanan Norveçli teknik adamın, bugün saat 14.00-15.00 saatleri arasında İstanbul'da olması bekleniyor.
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SAMSUNSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın 18 Ocak Cumartesi günü (yarın) Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek.
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Norveçli çalıştırıcının, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alması bekleniyor.
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GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Solskjaer ile temas kurmuştu.
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52 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Norveçli çalıştırıcı, kariyerinde Beşiktaş ile birlikte beşinci teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
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Solskjaer, Molde'deki ilk döneminde 123 maçta 1.85, ikinci döneminde ise 118 maçta 1.84'lük puan ortalaması yakaladı. Norveçli hoca, Cardiff'te 30 maçta 1.07 puan ortalaması tutturdu.
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Manchester United kariyerinde ise 19 maçlık geçici teknik direktörlük döneminde 2.32 puan ortalaması tutturan Solskjaer, daha sonraki ManU kariyerinde ise 149 maçta 1.79 puan ortalaması yakaladı.
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Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.
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MOLDE İLE 2 ŞAMPİYONLUK
Solskjaer, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında Molde'yi Norveç Ligi'nde üst üste 2 kez şampiyonluğa taşıdı.
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Solskjaer, 1 Ocak 2023'ten bu yana UEFA'da maç analisti olarak görev yapıyordu.