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        Haberler Magazin Enis Destan, aşkı Arzum Kuruçalı için annesi Gül Destan'ı sildi - Magazin haberleri

        Enis Destan, aşkı için annesini 'sildi'

        Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı ile nişanlanmasına karşı çıkan annesi Gül Destan'ı Instagram hesabından sildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:48
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        Aşkı için annesini 'sildi'
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        Trabzonspor’un milli futbolcusu Enis Destan, geçtiğimiz ay, antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu duyuran genç futbolcuya annesi büyük tepki gösterdi.

        "HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMIYORUM"

        Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştirerek; "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.

        Nişan törenine katılmadıklarını belirten Gül Destan; "Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım, oğlumun yakasına yapışmış. Her şeyi kendi planlamış. Acelesi var, sonra elinden kaçar diye korkuyor" diyerek sürece tepkisini dile getirdi.

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        Gül Destan, gelin adayının oğlundan 10 yaş büyük olduğunu vurgulayarak; "Madem kendinden yaşça büyük birisiyle evlenmek istiyorsa, sıradan bir meslek dalından eş seçseydi, amaç belli" şeklinde konuştu.

        ANNESİNİ 'SİLDİ'

        Tüm bu yaşananların ardından Enis Destan, annesine tepki olarak annesi sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Anlaşılan o ki Enis Destan, nişanlısı Arzum Kuruçalı'lı onaylamayan annesi Gül Destan'a küstü.

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        #Gül Destan
        #Enis Destan
        #Arzum Kuruçalı

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