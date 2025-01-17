Trabzonspor’un milli futbolcusu Enis Destan, geçtiğimiz ay, antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu duyuran genç futbolcuya annesi büyük tepki gösterdi.

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"HİÇBİR ŞEKİLDE YAKIŞTIRMIYORUM"

Gül Destan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gelin adayı Arzum Kuruçalı’yı sert bir dille eleştirerek; "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı" ifadelerini kullandı.