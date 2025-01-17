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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş adamlarını hedef aldılar! Kadınları kullandılar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!

        İstanbul'da, sosyal medyada arkadaşlık siteleri üzerinden tanıştıkları iş insanlarını, gönderdikleri kadınlarla kandırarak, mobil bankacılık şifrelerini öğrenip 7 milyon liralık vurgun yapan 21 kişilik şebeke, polis tarafından çökertildi. Şebekenin kadın üyelerinin, sosyal medya üzerinden tanıştıkları iş insanlarıyla samimiyet kurarak, cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğrendikleri belirlendi. Elde ettikleri şifrelerle tuzağa düşürdükleri birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı

        Giriş: 17.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:37
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        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
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        İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından kandırılarak paralarının çalındığını söyleyen iş adamlarının şikayeti üzerine operasyon başlatıldı.

        TANIŞMA BAHANESİYLE İLETİŞİM KURDULAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis, yaptığı incelemede şebekenin çalışma yöntemini ortaya çıkardı. Ortaya çıkarılan yönteme göre şebekenin kadın üyesi sosyal medyadaki arkadaşlık sitesi üzerinden iş insanlarıyla önce tanışma bahanesiyle iletişim kuruyor.

        İŞ ADAMLARININ HESAPLARINI BOŞALTTILAR

        Tuzağa düşen mağdurlarla iletişim kuran şüpheliler, tanışma maksadıyla hedefteki kişiyle buluşuyor. Buluşmada samimiyet kuruluyor ve bu samimiyetle mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğreniyorlar.

        Şebeke üyesi kadınlar, şifreyi öğrendikten sonra mağdur kişilerin cep telefonlarını alıp kaçıyor. Daha sonrada suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanarak mobil bankacılık uygulamasına girip hesapları boşaltıyorlar.

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        5'İ KADIN 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 14 Ocak Salı günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i kadın, 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

        3 GÜN SORGULANDILAR

        İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler 3 gün boyunca sorgulandı. Liderliğini Mücahit B.'nin yaptığı öğrenilen şüpheliler arasında, banka hesaplarını para karşılığında kullandıran kişilerin de olduğu belirtildi.

        7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Polis şüpheli kadınların mağdurların telefonlarını alarak kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin, 5 iş adamından toplam 7 milyon lira çaldıkları öğrenildi.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Aynı örgüt üyesi 7 kişinin daha önceden yapılan ara uygulamalarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

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        #istanbul
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