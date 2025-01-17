İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından, sosyal medya üzerinden tanıştıkları kadınlar tarafından kandırılarak paralarının çalındığını söyleyen iş adamlarının şikayeti üzerine operasyon başlatıldı.

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TANIŞMA BAHANESİYLE İLETİŞİM KURDULAR Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis, yaptığı incelemede şebekenin çalışma yöntemini ortaya çıkardı. Ortaya çıkarılan yönteme göre şebekenin kadın üyesi sosyal medyadaki arkadaşlık sitesi üzerinden iş insanlarıyla önce tanışma bahanesiyle iletişim kuruyor.

İŞ ADAMLARININ HESAPLARINI BOŞALTTILAR Tuzağa düşen mağdurlarla iletişim kuran şüpheliler, tanışma maksadıyla hedefteki kişiyle buluşuyor. Buluşmada samimiyet kuruluyor ve bu samimiyetle mağdurların cep telefonlarında bulunan bankacılık uygulamalarının şifrelerini öğreniyorlar. Şebeke üyesi kadınlar, şifreyi öğrendikten sonra mağdur kişilerin cep telefonlarını alıp kaçıyor. Daha sonrada suç ortaklarıyla birlikte şifreleri kullanarak mobil bankacılık uygulamasına girip hesapları boşaltıyorlar. REKLAM

5'İ KADIN 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. 14 Ocak Salı günü İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Kocaeli, Giresun, Antalya, Hatay, Hakkari ve Muğla illerinde tespit edilen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda 5'i kadın, 21 şüpheli gözaltına alındı. Yakalama anları polis kamerası tarafından görüntülendi.

3 GÜN SORGULANDILAR İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler 3 gün boyunca sorgulandı. Liderliğini Mücahit B.'nin yaptığı öğrenilen şüpheliler arasında, banka hesaplarını para karşılığında kullandıran kişilerin de olduğu belirtildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Polis şüpheli kadınların mağdurların telefonlarını alarak kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin, 5 iş adamından toplam 7 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Aynı örgüt üyesi 7 kişinin daha önceden yapılan ara uygulamalarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.