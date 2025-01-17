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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Beşiktaş Belediyesi hakkındaki soruşturmaya değinen ve CHP'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasında, "Yargıyı baskı altına alarak netice elde edemezsiniz. Savcıları tehdit ederek yargıya parmak sallayarak mahkemelerin görevini yapmasına engel olacak hiçbir netice elde edemezsiniz. Günümüz Türkiye'sinde siz dahil hiç kimsenin kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek siz de saygı göstereceksiniz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:45 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:00
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Konya yaprakları dökülmeyen bir ağaçtır. Herkese kucak açan bir şefkat yuvası olan Konya gönüllerin buluştuğu bir başkenttir. Kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında Konya'nın tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Bu şehrin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri oldu.

        "MUHALEFETİN HALİ İÇLER ACISI"

        Muhalefetin içler acısı hali bizi asla rehavete sürüklememelidir. AK Parti girdiği her mücadeleyi başarıya ulaştıran bir siyasi teşekküldür. Yeni vitrinle önümüzdeki döneme hazırlanacağız. Şimdi hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır.

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        "GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE MİRASI BIRAKACAĞIZ"

        İçeride ve dışarıda elde edeceğimiz başarılar sayesinde bizden sonraki nesillere güçlü bir Türkiye mirası bırakacağız. En büyük vizyonları kırmızı kart göstermek olanlara anlatmak mümkün değildir.

        "HUKUK İŞLEYECEK"

        Yargıyı baskı altına alarak netice elde edemezsiniz. Savcıları tehdit edecek yargıya parmak sallayarak mahkemelerin görevini yapmasına engel olarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Günümüz Türkiye'sinde siz dahil hiç kimsenin kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek siz de saygı göstereceksiniz. Sayın Özel, siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok.

        "DAHA TURPLARIN BÜYÜKLERİ HEYBEDE"

        Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu. Korkarım birkaç yıla kadar bunların hiçbirinin sokağa çıkıp milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Suriyeli muhacirlere her türlü hakareti ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret siyasetinin dibini buldular.

        "SİYASET ÜRETEMEDİKLERİNİ SEÇMENLERİ DE GÖRÜYOR"

        Esenyurt ve Beşiktaş'ı gördük ne haldeler. Milletin dertlerine sıkıntılarına beklentilerine kafa yormak yerine laf kalabalığıyla günlerini gün ediyorlar. Çünkü bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Bunlarda vicdan olmadığı gibi kızarmasını bilen bir yüz de yok. Şimdi çıkmışlar mahcubiyet duymadan akıl veriyorlar. Rol kapmaya çalışıyorlar. Siyaset üretemediklerini kendileri gibi seçmenleri de görüyor. CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın partilerinin ve yöneticilerinin durumuna bakıp iç geçirdiklerini görüyoruz.

        ENFLASYONLA MÜCADELE

        Enflasyon düştükçe bundan sonra yapacağımız ücret artışları daha etkili ve kalıcı hale gelecektir. Milletimizden biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Çoğu gitti azı kaldı. "

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