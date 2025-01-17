CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AK Parti’nin bugün yaptığı iş CHP’ye düpedüz savaş ilanıdır, bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı dili ile cevap verebiliriz ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz" dedi.

REKLAM advertisement1

Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"BU SAVAŞ İLANINI GÖRÜYOR VE KABUL EDİYORUZ"

Herhangi bir MYK toplantısı yapmadık. Olağanüstü bir toplantıydı ve olağanüstü toplantının sonucunda olağanüstü bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu kararı aldık. En önemli karar budur. Çünkü temel tespitimiz şudur:

REKLAM

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün yaptığı iş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ki Cumhuriyet'in kurucu partisidir, son seçimlerin birinci partisidir, düpedüz savaş ilanıdır. Bunu görüyoruz. Bundan sonra kendilerine oy veren seçmene saygımızdan dolayı onlara daha ne kadar bu düşmanlıklarına karşı siyaset çerçevesi içinde ve saygı diliyle cevap verebiliriz, ondan emin değiliz. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz.

"ALDIKLARI CEVAPTAN MEMNUN OLMAYACAKLAR"

Ben şimdi Sayın Rıza Akpolat'ı ziyaret etmek üzere Paşakapısı Cezaevi'ne gidiyorum.Pazartesi sabahı da İstanbul sürecindeki bütün kararları değerlendireceğimiz belki son, belki sondan bir önceki Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Ve bu süreçlerin sonunda savaş ilan edilen bir taraf ne yapıyorsa onu yapacağız.

"BİR PROTESTO SÜRECİNDEN BAHSETMİYORUM"

Elbette bundan sonraki süreçte Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı bileşenleri bizden gördükleri cevaptan, aldıkları yanıttan memnun olmayacaklar. 2025 yılı içinde o sandık bu milletin önüne gelecek. Bu yaptıklarının hesabını millete verecekler. Ama verdikleri kanunsuz emirlerinin hesabını günü geldiğinde adalete de verecekler. Onların kanunsuz emirlerine uyanlar da bunların hesabını verecekler. Bir eylemlilik sürecinden bahsetmiyorum. Bir protesto sürecinden bahsetmiyorum.İktidarı devralma sürecinden bahsediyorum. Bundan sonra seçimlere hazırlansınlar falan demiyorum. Elbette bir seçimden sonra gidecekler.

REKLAM

Ama iktidarı devretmeye hazırlansınlar. Bu memleket onların insafına terk edilemeyecek kadar kutsal. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin insanlarının onurları, şerefleri, haysiyetleri bundan sonra daha fazla onların kontrolünde olacak bir yargıya emanet edilemez.

"DEMEK Kİ BU DEVLET DEVLET GİBİ İŞLEMİYOR" Bugün "Turbun büyüğü heybede" demiş. Türkçesi ne bunun? Bunu ben mi açıklamalıyım? Türkçesi şu; başta yargı, devletin bütün organları emir ve talimatlarımın altında.Ne demek turbun büyüğü heybede? Dün bir belediye başkanım tutuklandı benim. "Bundan daha büyük şeyler var bilmediğiniz." diyor. E biz bilmiyoruz, sen biliyorsan örneğin bir soruşturma Beşiktaş için var, o büyük turp için yoksa ama sen biliyorsan demek ki bu devlet devlet gibi işlemiyor. "TOPLANMASI GEREKEN TÜM KURUMLAR TOPLANACAK" Senin şahsi istihbarat örgütün gibi işliyor. Ya bir suç var, sen biliyorsun ama soruşturması yok, haberimiz yok, hiçbir şey yok. Bu da suç. Suçu bilip de Tayyip Erdoğan emriyle gizleniyorsa ve zamanı bekleniyorsa bu da suç. Ya da sen suç icat ettiriyorsun. O yüzden bu hafta sonu ve pazartesi, salıya kadar tüm seçilmişlerimiz burada. Toplanması gereken tüm kurumlar toplanacak. Görüşü alınması gereken herkesten görüş alınacak. Bir süreç yönetimiyle ilgili ortak ve cesur kararlar alınacak. Günü geldiğinde bilmesi gereken herkesin o kararlardan haberi olacak. Bir eylemlilik sürecinden, bir protesto sürecinden, bir mitingten, bir yürüyüşten falan değil, bir sürecin yönetiminden ve sonunda seçim sonunda iktidarın devralınmasından bahsediyorum. "DAHA SÖYLEYECEK BİR ŞEY KALMAMIŞTIR" Daha fazla bunları oturdukları koltuklarda oturtmanın bu ülkedeki herkesin malına, canına, kişisel onuruna, ailesinin, aile babalarının, annelerin onur ve haysiyetlerine yapılacak en büyük kötülük olduğunun artık farkındayız. Daha söyleyecek bir şey kalmamıştır. CHP Lideri Özgür Özel, Rıza Akpolat'ı Paşakapısı Cezaevinde ziyaret ettikten sonra çıkıştı bir açıklama yaptı. "İKTİDARIMIZDAN KİMSE KORKMASIN" Özel şöyle konuştu: Çok zorluk gördük ama bu kadarını görmedik. Cumhuriyet tarihinde kimse bu kadarına tenezzül etmemişti. Ne muamele ile karşılaşıyorsak öyle mukabele edeceğiz. İktidarımızdan kimsenin korkmamasını hep söylüyorum. Kaybedeni olmayan seçim bu dedim. Dönüp de biz kazandık demedim. Bu bir zafer akşamı değil, görev akşamı dedim. CHP iktidara geldiği gün aynı konuşmayı yapacağımdan emin edin. Ama bu tenezzül edenlerin talimatıyla güzelim mesleğine ihanet edenler, vicdanına ihanet edenler, yalan olduğunu bile bile kurguya alet olanlar siz korkun kardeşim. İktidarımızdan korkun. Korktuğunuz için yapıyorsunuz ya, elinizden geleni ardınıza koymayın. Savaş ilanınızı görüyorum ve kabul ediyorum. Bundan sonra anladığınız dilden konuşulacak. Millet seçmiş, ne kadar kötü olduğunuzu anlatamamışız sizi seçmiş. Kusuru kendimize gördük. Seçmenize saygıdan, üyenize saygıdan. Aş isteyeni, iş isteyeni zorla üye yapıyorsunuz. Anasını danasını zorla üye yapıyorsunuz. Sizin bütün kötü sözlerinize, şeytanlaştırmanıza rağmen bir siyasetçi nasıl olması gerekiyorsa öyle olmaya çalıştık. Bundan sonra da biz biz olmaktan çıkmayacağız. Ama siz hak ettiğiniz gibi muamele ve mukabele göreceksiniz. Uzunca bir süre İstanbul'dayız. Kurtarma iradesi bu ülkenin ilk genel başkanının gönlüne İstanbul'da düştü, yola da buradan çıktı. Sonra Samsun'a çıktı. Bütün Anadolu'yu örgütledi. Önce kurtardı, sonra demokrasiyi kurdu. Bizim de bundan sonraki sürecin başlangıç iradesi İstanbul'da bundan sonra yapacağımız toplantılarla şekillenecek. 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak. Başaracağız, tut ki başaramadık, bunu denemiş olmanın, üzerimize düşen her şeyi yapmanın onurunu paylaşırız. Eninde sonunda iyi insanlar kazanır. Burada iyi insanlar var. Kötülük eden kötülük bulur. Bundan sonra o kötüler korksun.