Kışın sade veya salatalarımıza katarak tükettiğimiz, yerken biraz sert ancak lezzet ve sağlık yönünden olumlu içerikleri olan turpun faydalarını birlikte inceleyelim.

Turpun faydaları arasında birçok sağlık problemine iyi gelen özellikler bulunur.

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Bu özelliklerin en önemlisi ise turpun içerisinde yer alan C vitaminidir. C vitamini sayesinde hastalıklara karşı korunma sağlanır.

'Turpun faydaları nedir?' sorusunun yanıtlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün;

- Turp bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Soğuk algınlığına iyi gelir.

- İçerisinde yüksek oranda lif bulunur. Böylece tokluk hissi verir.

- Öksürük kesici özelliğe sahiptir.

- Kansere karşı koruyucu etkisi bulunur.

- Kabızlık problemine iyi gelir.

- Bronşit için faydalıdır.

Turp tüketiminde aşırıya kaçmamaya da dikkat etmek gerekir. Fazla tüketilen turp, ishal problemine neden olur.

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Fazla miktarda turp tüketimi aynı zamanda gaz sancısı yaşanmasına da yol açabilir.

Gastrit ve ülser gibi mide problemi olan kişilerin turp tüketmemesi önerilir.

TURP ÇEŞİTLERİ NELER?

Turpun bilinen ve net olarak bilinmeyen birçok farklı türü vardır. Bu turpların her birinin farklı sağlık problemlerine iyi geldiği hakkında bazı bilgiler bulunur. Günlük olarak yemeklerde tükettiğimiz turp türü kırmızı turp olarak bilinir. Kırmızı turpun faydaları da bulunur. Bu nedenle turp tüketimi oldukça önemlidir. Bunun haricinde ise beyaz turp ve kara turp gibi farklı türler de vardır. Turp kelimesi "raphanus sativus" kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı ise kokan soğan olarak bilinir. Özellikle kırmızı turp çeşidinin ağız kokuttuğu bilinir. Bu nedenle de kokulu soğan olarak da adlandırılır.

BEYAZ TURPUN FAYDALARI NELER?

Beyaz turp diğer turp çeşitlerine kıyasla daha uzun bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda diğer turp çeşitleri ile karşılaştırıldığı zaman beyaz turpun tadının daha farklı olduğu sonucuna varmak da mümkündür.

Beyaz turpun faydaları şu şekilde bilinir; REKLAM - Vücuttaki zararlı mikroplara karşı koruma sağlar. - Vücudun savunma sistemini kuvvetlendirir. - Kanser hücrelerine karşı direnç gösterir. - Diyabet rahatsızlığına yakalanma riskini azaltır. - Cildin daha canlı bir görünüme kavuşmasına imkan sunar. - Saçların daha güçlü olmasına imkan sunar. - Romatizma ağrılarına iyi gelir. - Migren ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olur. - Stresi azaltır. - Yorgunluğu alır. - Kan basıncını dengeler. - Sinirleri yatıştırır. KIRMIZI TURPUN FAYDALARI NELERDİR? Turp ve turpun bütün çeşitleri insan sağlığı için faydalıdır. Bilinen turp çeşitlerinin her birinin iyi geldiği farklı problemler bulunur. Genel olarak turpların ortak bir noktası ise hepsinin içerisinde C vitamininin yer almasıdır. Kırmızı olarak yetişen turpun faydalarını inceleyecek olursak; - Kırmızı turpun antioksidan özelliği vardır. - Hücre hasarını önler. - Yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunur. - Kolajen oluşumunu destekler. - Diyabet riskinin azaltılmasına imkan sunar. - Kan damarları için faydalıdır. - Cildin daha sağlıklı olmasını sağlar. - Vücuttaki fazla ısıyı alır. (Bu nedenle özellikle yaz aylarında tüketilir. Çocukların ateşi çıktığı zaman da kırmızı turp yedirilebilir) REKLAM TURPUN İÇERİSİNDE HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER BULUNUR? - C vitamini - Folik asit - Potasyum açısından zengindir. Aynı zamanda yüksek oranda antioksidan aktiviteye sahip olan turp; - B6 - B2 (Riboflavin) - Magnezyum - Kalsiyum kaynağıdır. TURP NASIL TÜKETİLMELİDİR? Turpun taze olarak tüketilmesi daha fazla vitamin ve mineral alımı sağlamaktadır. Vitamin ve mineral kaybının önlenmesi için kesildikten hemen sonra tüketilmesi önerilmektedir. TURPUN YAN ETKİLERİ VAR MI? Fazla miktarda tüketilmesi bağırsak hareketlerini artırarak ishale sebep olabilir. Turpun gaz yapıcı özelliği vardır. Bu nedenle dikkatli tüketilmelidir. İçerdiği yüksek oksalat sebebiyle turpun fazla miktarda tüketilmesi vücutta mineral kaybına yol açar. Çünkü oksalatlar, demir ve kalsiyum gibi değerli minerallerin atılmasına neden olur. Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişiler turp tüketmemelidir.

HAMİLELİKTE TURP YAPRAĞI TÜKETMEK ZARARLI MIDIR? Hamilelik sürecinde olan kadınların demir seviyelerinin düşmesi oldukça normal bir durumdur. Bu nedenle vücutlarına doğal yollardan demir almaları gerekir. Turp yaprağı demir eksikliği için idealdir. Hamilelik sürecinde olan kişilerin her besini tüketmesi pek doğru bir davranış değildir. Bu nedenle bazı gıdaların tüketilebilmesi için doktor onayı gerekir. Gittiğiniz kontrollerde tüketmek istediğiniz besinleri doktorunuza danışmanız daha uygun olur. REKLAM İnsan vücudu hamilelik sürecinde farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar sadece fiziksel ya da duygusal değişimler değildir. Vücut daha önce vermediği tepkileri vermeye başlayabilir. Bu nedenle de özellikle gıda alerjisi gibi bazı sorunlar ortaya çıkar. Bu durumlara gebelik sürecinde ekstra dikkat edilmesi gerekir. TURP İLE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ SALATA TARİFİ Malzemeler - 2 adet turp - 1 demet roka - 1 adet yeşil elma - 1/2 çay bardağı kuru üzüm ve yaban mersini karışımı - 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği Sosu için, - Zeytinyağı - Limon - Tuz - Nar ekşisi (isteğe bağlı) Hazırlanışı: Turpları ve elmaları küp küp doğrayın. Daha sonrasında diğer malzemeleri de ekleyin ve hazırladığınız sosu dökerek karıştırın. Kaynak: guven/medicalpark