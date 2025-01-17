Malatya Valiliği'nden, "Zaman suçu saklayamaz, hiçbir iz kaybolmaz" başlığıyla yapılan açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2014 yılında kaybolan ve 2015'ten itibaren resmi müracaat yoluyla kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'un bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldığı anımsatıldı.

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ŞÜPHELİLERE AİT İKAMETLERDE KAZI YAPILMIŞTI AA'da yer alan habere göre Bağatur'un eşi H.G. ile A.R.T'nin cinayet şüphesiyle bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği ancak 2021'de şüphelilere ait ikamette yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir delil elde edilemediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

BİRLİKTE BİR BAHÇEYE GİTMİŞLER "Ekiplerimizin azimle sürdürdüğü çalışmalar sonucunda kayıp Bağatur'un en son A.R.T. isimli kişi ile irtibat kurduğu ve şüphelilerin Doğanşehir ilçesindeki bir bahçeye birlikte gittikleri tespit edilmiştir.

KAYBOLDUĞU GÜN İNŞAATA BAŞLIYOR AMA... Yapılan araştırmalarda şüpheli A.R.T.'nin, Hüseyin Bağatur'un kaybolduğu gün bahçede bir inşaat başlattığı ancak zaman içinde inşaatta herhangi bir ilerleme kaydedilmediğinin tespit edilmesiyle inşaatın temelinde kazı yapılmasına karar verilmiştir.

ELBİSESİ, AYAKKABISI VE KEMİK PARÇALARI BULUNDU 17-18 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen kazı ve arama çalışmaları sonucunda, inşaat temeline gömülü halde ayakkabı, giysi ve kemik parçaları bulunmuş, yapılan DNA incelemelerinde elde edilen kalıntıların Hüseyin Bağatur'a ait olduğu tespit edilmiştir.

EŞİ VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI Olayla ilgileri nedeniyle adli makamlara sevk edilen eş H.G. ve A.R.T. ile B.T. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır." Öte yandan, Hüseyin Bağatur'un gömüldüğü binanın temelinde kazı yapılması ve cesede ulaşılması, zanlıların adli mercilere sevk edilmesine ilişkin görüntü de paylaşıldı.