İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkesi onayladı. İsrail kabinesi birazdan Gazze'de ateşkesi görüşecek.

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda ABD ve Katar arabuluculuğu ile gerçekleşen ateşkes anlaşmalarında sona gelinmek üzere.

Bugün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. İsrail kabinesi Gazze'de ateşkes ve esir takasını onaylamak için toplanacak. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için İsrail kabinesinin onay vermesi gerekiyor.

Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engellerin, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların değerli çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.

Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri, aşama ve prosedürlerine göre Esirler Bürosu aracılığıyla yayımlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in edindiği bilgilere göre, Hamas ile yapılan anlaşma kapsamında serbest bırakılması planlanan 33 rehinenin listesi açıklandı. İlk etapta serbest bırakılacak rehineler arasında Rumi Gonen, Emily Damari, Arbel Yehud, Doron Steinbrecher, Şiri Bibas ve çocukları Ariel ile Kfir Bibas yer alıyor.

Nahal Oz Üssünden Kaçırılanlar Serbest Bırakılacak

Nahal Oz askeri üssünden kaçırılan gözlemciler de serbest bırakılacaklar arasında. Bu kişilerin isimleri şöyle: Liri Elbag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniela Gilboa ve Naama Levi.

Yaralı ve Hasta Rehineler

Listede, yaralı ya da hasta olduğu düşünülen dokuz rehinenin isimleri de yer alıyor: Yarden Bibas, Şegay Dekel Han, Yair Horn, Omer Venkrat, Alexander Trupnov, Eliya Kohen, Or Levi, Tal Şoham ve Omer Şem Tov.

50 Yaş Üstü Erkekler

Serbest bırakılacaklar arasında 50 yaşın üzerindeki on erkek de bulunuyor: Ohad Ben Ami, Gadi Moses, Keith Siegel, Ofer Kalderon, Eliyahu Şarabi, İtzik Elgert, Şlomo Mansur, Ohad Yahalomi, Oded Lipşitz ve Tsahi İdan.

10 Yıldır rehin Olan İsimler

Anlaşma kapsamında yaklaşık on yıldır Gazze Şeridi’nde rehin tutulan Avra Mengistu ve Hişam el-Said de serbest bırakılacak.

Sağlık Durumları Belirsiz

Rehinelerin yaşam durumları ve yaralı olanların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Anlaşmanın detaylarının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.