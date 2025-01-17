Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun

        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun

        Devlet Tiyatroları 2025'in ilk tatil döneminde, toplam 25 farklı oyun ve 70 temsille çocuk seyircilerin karşısında olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Tiyatroları (DT), 20 Ocak-2 Şubat'ta çocuklara yönelik 25 farklı oyunla seyirci karşısına çıkacak.

        DT'den yapılan açıklamaya göre, 2025'in ilk tatil döneminde çocuklara yönelik toplam 25 farklı oyun, 70 temsille seyircinin karşısında olacak.

        Devlet Tiyatroları, Türkiye genelinde 13 yerleşik sahnesinde ve 2 şehirde yapılacak turnelerde sergilenecek oyunlarla, küçük izleyicileri tiyatroyla buluşturacak.

        REKLAM

        Filozof Çocuklar Projesi ile çocukların tiyatro sanatı aracılığıyla sorgulama ve problem çözme yetilerini güçlendirmeyi hedefleyen DT, proje kapsamında tatil süresince Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sivas, Trabzon ve Van'da seyirci karşısına çıkacak.

        Tatil sürecinde, "Örümcek Charlotte", "Sihirli Ayna", "Çöp Canavarı", "Park", "Masal Yolu", "Harikalar Mutfağı", "Umudunu Yitirmeyen Sığırcık", "Otobüs Durağında Üç Bencil", "Kral Olmak İstemeyen Aslan", "Orfin'in Müzik Kutusu", "Üç Kedi Bir Dilek", "Sihirli Lamba", "Büyülü Ağaç", "Ağustos Parkı", "Masal Treni", "Güzel ve Çirkin", "Don Kişot", "Engel", "Gizli Bahçe'nin Bezelyesi", "Tebeşir Ağacı", "Şifreli Köpek", "Büyülü Prens", "Kırmızı Kanatlı Baykuş", "Benim Küçük Yıldızım", "Sirk Ateşi" oyunları çocuklarla buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Devlet Tiyatroları
        #çocuk oyunlar
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail kabinesi ateşkes için toplandı
        İsrail kabinesi ateşkes için toplandı
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Habertürk Anasayfa