4. KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Kiraz yemenin bir diğer faydası meyvenin glisemik indeksinin düşük olmasıdır. Yani bir gıdanın glisemik indeksi, o gıdanın kan şekerini yükseltmesinin ne kadar sürdüğünü ölçer. Kiraz gibi düşük glisemik indeksli gıdalar, kan şekerini yavaşça artırır ve diyabeti daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Ancak Sedlacek, meyvenin hala bir karbonhidrat olması nedeniyle ölçülü olarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.