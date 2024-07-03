Yazarlardan Türkiye - Avusturya maçı yorumları

"SÜPER LİG > BUNDESLIGA"

Uğur Meleke/Hürriyet: "Avusturya’ya liglerinin isminden dolayı ‘Diğer Bundesliga’ diyorlar ama dün ilk 11’lerinde 7 tane Almanya Bundesliga oyuncusu vardı zaten. Yani ilk 11’inde 7 Süper Lig oyuncusu bulunan Türkiye, 7 Almanya Bundesliga’lısı olan Avusturya’yı eledi bir bakıma. Sadece milli takımımızın değil, ligimizin de bir zaferi bu. Turnuvanın gizli favorilerinden birini yendik. Artık turnuvanın gizli favorilerinden biri biziz demek ki. Bu görüntüsüyle, bu dinamikleriyle bu turnuvadan sürpriz bir şampiyon çıkması beklenebilir kesinlikle. Eğer Avusturya dün bizi eleseydi, favoriler arasında adları anılacaktı. Biz elediğimize göre bizim ismimizin anılacağını öngörebiliriz rahatlıkla."