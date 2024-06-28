Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
İşte 24-27 Haziran arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası'ndan notlar...
Paris Moda Haftası 24-27 Haziran arası moda severlerin radarındaydı. Dünyaca ünlü tasarımcıların 2024-25 Sonbahar/Kış 'Haute Couture' koleksiyonlarını sergilediği bu 3 günlük serüvende Chanel'den Dior'a, Armani Privé'den Zuhair Murad'a pek çok modaevinden parçalar gördük. Peki modaevleri, özel dikim giysilerden oluşan koleksiyonlarıyla bizlere ne anlatıyor? Önümüzdeki kış moda dünyasında hangi renkler, kıyafetler ön planda olacak?
Armani Privé
Dünyada kaybolduğunu düşündüğü 'dinginlik' hissini arayan Giorgio Armani, kültürler arasında bilgelik ve saflığın sembolü olan inciden oluşturdu parçalarını. Koleksiyon, incinin ışıltısını, kıvrımları saran silüetlerle vurguluyor ve yeniden yorumluyor.
Armani kıyafetlerde sadece inci değil, pek çok çeşit süsleme ve nakış kullanmış, ancak siyah-beyaz ve parlak metaliklerden oluşan bir renk paletine bağlı kalmış. Vücudu saran inci detaylı elbiseler Hollywood'un gözdesi haline getiren ağırbaşlı gece şıklığını sunuyor.
Öte yandan takım elbiselerin ardından gelen gece kıyafetlerinin çoğu düz ayakkabılarla eşleştirilmiş. Böylelikle zamansız tasarımlara modern bir tavır kazandırılmış.
Moda haftasında, Giorgio Armani'nin yaşına uygun olarak 89 görünüm sergilendi. Kıyafetlerin her biri elbette muhteşem görünüyordu ancak 11 Temmuz'da 90 yaşına basacak ikonik ismin hala üretmeye ve tasarım yapmaya devam ettiğini görmek bile oldukça heyecan verici.
Viktor & Rolf
Hollandalı modacılar Viktor Horsting ve Rolf Snoeren tarafından kurulan Viktor & Rolf, heykelleşmiş kıyafetleri ve yer çekimine meydan okuyan balo elbiselerini podyumlarına taşımayı seviyor. Marka son ilhamı ise geometri!
Viktor & Rolf'un 'Haute Abstraction' başlıklı son koleksiyonu, vücudu biçimlendirmeyi, keskin ve alışılmadık çizgiler kullanarak bedene yeni bir şekil vermeyi amaçlıyor. Üçgen yakalar, küre üstler, kutu gibi blazer ceketler oldukça yenilikçi ve merak uyandırıcı...
Tasarımcılar Viktor Horsting ve Rolf Snoeren ayrıca fırfırlı yakalar, puantiyeli taytlar ve bol miktarda fiyonk kullanarak silüetlere daha da vurgu katmış. Öyle ki modellerin saçları da tek bir yöne doğru uzanan dalga şeklinde! Picasso hayatta olsaydı koleksiyonu beğenir miydi acaba merak ediyoruz...
Giambattista Valli
İtalyan moda tasarımcısı Giambattista Valli'nin couture koleksiyonunu metrelerce öteden fark edebilirsiniz. Valli, tasarımlarıyla Rönesans zarafeti ile Babür minyatürleri arasında büyüleyici bir yolculuğa götürüyor.
Sık sık Hindistan'ın Jaipur kentinde yaptığı inzivalardan ilham alan Valli, bu koleksiyonda 'yüce refahın özü'nü yakalamayı amaçlamış. Jaisalmer Suryagarh bahçelerinde yaşadığı deneyimi 'ruhu okşayan' bir his olarak tanımlayan Valli, bu hissi tasarımlarında da yansıtmaya çalışmış.
Koleksiyon, 'güzelliğin iyileştirici gücü'nü öne çıkarırken ve kıyafetlerdeki çiçek detayları bu fikri mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Hint tapınaklarını süsleyen çiçeklerden ilham alan Valli'nin tasarımlarının tamamında çiçekler görebilirsiniz. Bunun yanında narin tül büstiyerler ve şifon korseler koleksiyona romantik ve çarpıcı bir hava katıyor.
Chanel
Chanel, Sonbahar/Kış Haute Couture defilesi için Paris'teki ünlü Palais Garnier Operası'na götürdü bizleri. Koleksiyon opera, bale ve sanat dünyasından ilham alınarak hazırlandı.
Koleksiyonda Chanel'in 'sofistike' kadınları bir tiyatro akşamı için şeffaf tül elbiseler, dökümlü pelerinler, mini elbiseler ve siyah, pembe, yeşil ve mordan oluşan tüvit takımlar giydi.
Yılın Modeli Amelia Gray de dahil olmak üzere her model, büyük fiyonklarla toplanmış saçlar ve alçak topuklu sandaletlerle podyumda yürüdü. Ancak bu sezonki defilede önemli bir şey eksikti: Şovun ardından konuklara selam verecek bir baş tasarımcı.
Karl Lagerfeld'in 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Chanel'in kreatif direktörlüğünü üstlenen Virginie Viard geçtiğimiz ay görevini aniden bıraktı. Viard, 1987 yılında stajyer olarak başladığı Chanel yolculuğunu sonlandırdı. Markanın Moda Yaratım Stüdyosu tarafından hazırlanan koleksiyon, Paris Moda Haftası'nın en çok konuşulan konusuydu.
Christian Dior
Dior'un Maria Grazia Chiuri imzalı son couture koleksiyonunda Paris Olimpiyatları'ndan ve sporcuların gücünden ilham aldı.
Koleksiyonda siyah-beyaz 'tanrıça' elbiseleri, parlak örgü jarse kıyafetler, dökümlü pantolonlar, etekler ve ceketler vardı.
Markaya göre spor ve 'couture' kombinasyonu, Chiuri'nin tasarımlarında tutarlı bir tema olan kadınların gücünü ve zarafetini 'aynı anda' vurgulamayı amaçlıyor.
Elie Saab
Elie Saab, Paris'teki Musee des Arts Decoratifs'de konuklarını yine sihirli ve ihtişamlı bir diyara taşımış. Lübnanlı modacı ipekler ve kadifelerle bir kez daha masalsı bir dünya yaratıyor.
Lübnanlı tasarımcının sonbahar koleksiyonu izleyicileri hoş bir karanlık havayla sardı. Siyah tonların hakim olduğu koleksiyon ilerledikçe renk paleti yumuşadı. Saab'ın tasarımları her zaman kalıpların dışına çıkmasa da kendine özgü tarzına olan bağlılığı, kreasyonlarının zamansız kalmasını sağlıyor.
Thom Browne
Thom Browne, ikinci couture koleksiyonu için 'rekabetçi' sporlardan ilham almış. Bu ilham, tamamı muslin ile hazırlanmış bir dizi trençkot, heykelsi elbiseler, spor paltolar, korseler ve pileli eteklerde görülüyor.
Mütevazı bir kumaş olan müsline, ham kenarlar, cırt cırtlarla birlikte 'bitmemiş' asimetrik silüetleri daha da vurgulayan bir dizi işlem uygulandı.
Sıra dışı bir dokunuş için çivi tabanlı botlar ve madalya renkleri kullanıldı.
Ayrıca şovun başındaki halat çekme oyunu, defileyi daha da eğlenceli kılıyor.
Zuhair Murad
Lübnanlı moda tasarımcısı Zuhair Murad yoğun işçilik gerektiren parçaları ve romantik dokunuşlarıyla çizgisini bozmuyor.
Siyahtan bordoya, mürdümden beje koyu tonların hakim olduğu parçalarda bolca payet görmek mümkün...
*Görseller AP ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.