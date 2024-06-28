Türkiye gri listeden çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin gri listedeki durumunun ele alınacağını belirterek, "Burada teknik herhangi bir sıkıntı yok. Olumlu bir karar çıkacağına inanıyoruz. Çıkmazsa da bunu siyasi olarak yorumlarız" dedi. Yılmaz, vergi paketinde kira gelirleri için yüzde 20 stopaj kesintisinin bulunduğu iddialarına ilişkin olarak da, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özel Tüketim Vergisi'yle (ÖTV) ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soru üzerine de, "Oranlarla ilgili benim bildiğim bir çalışma yok. Çünkü enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz" şeklinde konuştu