Barda keşfedilmesinden 'Swiftonomi' yaratmasına uzanan bir Taylor Swift hikayesi

Rekorlar kırıyor, hep en tepe noktada yer alıyor, en büyük hayran kitlesi onun... Manşetlerden düşmüyor, hep bir habere konu olacak başarının öznesi oluyor... Evet, bu haberlere konu olmayı hak ediyor; ama hadi samimi olalım, Taylor Swift haberleri artık tekrara düştüğü için de biraz sıkıcı oluyor.

Rihanna gibi hamilelik ve bebekli anne fotoğrafları, renkten renge değişen saçlarıyla şaşırtmak yok... Britney Spears gibi ağzımızı açık bırakacak skandallar, olaylı gecelerin öznesi olmak yok... Peki ne var Taylor'da? Aynı saçlar, birbirinin tekrarı makyajlar, sadece rengi değişen aynı model sahne kostümleri, şaşırtmayan dinlenme rekorları, hatasız sahne performansları, kusursuz aşık pozları... Tüm bu tekrarlara rağmen bu kadının tılsımı nerede? Kimilerine göre o sadece bir balon. Ama hayır, bu büyük bir haksızlık!

Tek şarkılık bir müzisyen de değil, skandalların kadını olarak da var olmuyor. Hemen her şarkısı olay, hayranları onun için deliriyor. Yarattığı dev ekonomik katkıdan dolayı 'Swiftonomi' adı bile literatüre geçti.