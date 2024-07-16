Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi! İstanbul'a geldi...

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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe Kulübünün transferi için görüşmelerde bulunduğu 27 yaşındaki Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, İstanbul'a geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen futbolcu, kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı. SEZON PERFORMANSI Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı. Fransız yıldız, 4 gol ve 10 asistlik bir performans ortaya koydu.