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        Haberler Gündem 3. Sayfa Amasya’da göçük: 2 kişi toprak altında | Son dakika haberleri

        Amasya’da göçük: 2 kişi toprak altında

        Amasya'da sondaj sırasında saat 16.52 sularında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.01.2025 - 19:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:03
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        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
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        Merkez ilçeye bağlı Uygur köyünde su kuyusu açmak isteyen 2 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edilirken valilikten de açıklama geldi.

        Amasya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.52'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merkez ilçemize bağlı Uygur köyünde su kuyusu açma çalışması esnasında meydana gelen göçükte 2 kişinin toprak altında kaldığı bildirilmiştir.

        Olay yerine ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş ve kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, Valimiz Önder Bakan da yerinde sevk ve idare için bölgeye intikal etmiştir” denildi.

        CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

        Amasya’da su kuyusu açmak isteyen Sezgin Eser (34) ve Aytekin Er'in (56) toprak altından cansız bedenlerine ulaşıldı.

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        Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, “Maalesef bu akşam Uygur köyümüzde 2 vatandaşımızı toprak kayması münasebetiyle kaybettik.

        Kendi özel tarlalarında su kanalı bulma çalışması için başlattıkları bir kazı çalışmasında ekskavatör ile bir kanal açıyorlar. Sağlı sollu olarak bu alanda oluşan toprak yığınlarının kayması sonucu bir kayınbirader ve enişteleri rahmetli oldu. Ulaştık kendilerine. Hem köyümüze hem yakınlarına başsağlığı görüyoruz. İnşallah daha böyle kazalar olmasın” dedi.

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