Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen NAVTEX'i (Navigational Telex) devreye aldıklarını bildirdi. Uraloğlu, sistemin denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumu ile ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma sistemi olduğunu belirtti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen NAVTEX'i devreye aldıklarını açıkladı.
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SEYİR VE HAVA DURUMUNUN İLETİLMESİNİ SAĞLIYOR
Uraloğlu, sistemin denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumu ile ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma sistemi olduğunu belirtti.
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Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 2023-2025 dönemi yatırım programı kapsamında başlatılan Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi’nin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı'na dahil edildiğini ve projenin, ASELSAN ile imzalanan sözleşme doğrultusunda iki faz olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.
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DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM
Bakan Uraloğlu, projenin ilk fazı olan Operasyon Merkezi ve NAVTEX istasyonlarının kurulumunun 2023 yılı mayıs ayında başladığının altını çizdi
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Uraloğlu, “2024 yılı sonunda ise projenin geçici kabul testleri başarıyla tamamlandı ve 2025 yılı itibariyle, yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı. Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu" dedi.
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