ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti tarihinin en kötü yangın felaketiyle mücadele ediyor. Los Angeles ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Arama köpekleri ve ekipler, Los Angeles'ın tarihindeki en yıkıcı orman yangınından mahallelerde arama çalışmalarını sürdürüyor. Yangınlardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle, sahil şeridinin bir bölümündeki plajlarda yaşayanlara sudan uzak durmaları söylendi.

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Palisades'teki en büyük yangın şu anda 20 bin dönümden fazla alanı kaplıyor, itfaiyeciler kontrol altına alma konusunda ilerleme kaydetti.

Yerel yetkililere göre, Cumartesi itibarıyla Los Angeles'ta 153 binden fazla kişi tahliye emri altında, 166 bin kişi daha da tahliye uyarısı altında.

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Yangınlar 12 binden fazla ev, araba gibi yapıları yok etti. Eaton yangını 7 binden fazla yapıyı yok etti. Palisades yangınında ise 426 ev dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin 300 yapı yok oldu.

Yetkililer, yağmalama ihbarlarının ardından Palisades ve Eaton yangınlarından etkilenen bölgelerde yerel saatle 18:00'den 06:00'ya kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının "kesinlikle uygulandığını" söylüyor. Sokağa çıkma yasağına uymayan 22 kişi gözaltına alındı.

AccuWeather'ın ön tahminine göre, yangınlar ABD tarihindeki en maliyetli yangın olabilir ve 135 milyar ila 150 milyar dolar arasında bir hasara yol açabilir.

Evlerini kaybeden ünlüler arasında MelGibson, Leighton Meester ve birkaç gün önce Altın Küre'ye katılan Adam Brody ve Paris Hilton yer alıyor.

YANGINLAR NEREDE?

California itfaiye yetkililerine göre, günler önce başlayan yangınlar şu an dört bölgede sürüyor:

Palisades: Salı günü çıkan ilk yangın ve bölgedeki en büyük yangın, eyalet tarihindeki en yıkıcı yangın olabilir. Lüks Pacific Palisades mahallesi de dahil olmak üzere 23 bin 654 dönümden fazla alan kül oldu. Cumartesi akşamı itibarıyla yüzde 11 oranında kontrol altına alındı

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Eaton: Los Angeles'ın kuzey kesimini vurdu ve Altadena gibi bölgeleri de kapsadı. Bölgedeki en büyük ikinci yangın olup 14 bin dönümden fazla alanı yaktı. Yüzde 15 oranında kontrol altına alındı

Hurst: San Fernando'nun hemen kuzeyinde bulunan yangın, Salı gecesi başladı ve 799 dönüme ulaştı ve yüzde 76 oranında kontrol altına alındı Kenneth: Bu yangın Perşembe günü Los Angeles ve Ventura ilçelerinin sınırında çıktı. Şu ana kadar bin 52 dönümden fazla alanı kapsıyor. Yetkililer, yangının ilerlemesinin durdurulduğunu ve yüzde 90 oranında kontrol altına alındığını, hiçbir yapının hasar görmediğini veya yıkılmadığını söylüyor. Archer, Sunset, Lidia, Woodley ve Olivas yangınları ise kontrol altına alındı. LOS ANGELES YANGINA HAZIRLIKLI MIYDI? Şehrin yangına hazırlıklı olup olmadığı ilgili siyasi tartışmalar çıktı. ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve önümüzdeki günlerde göreve başlayacak olan Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve California Valisi Gavin Newsom'ı suçlamıştı. Su kaynaklarının azlığı, yeterli personel düzenlemesi yapılamaması ve yetersiz hava söndürme ekipleri de yangınların söndürülememesinde sebep olarak gösteriliyor. California Valisi Gavin Newsom, yangın musluklarındaki su basıncının düşmesi ve yangın çıktığında Santa Ynez Rezervuarı'nın bakım için neden kapalı ve boş olduğu konusunda bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu. REKLAM Belediye Başkanı Karen Bass, Gana'ya daha önce düzenlediği bir geziden şehre döndüğünde şehri yangınlar içinde buldu. Bölgenin hazırlığı, bu krizdeki liderliği ve su sorunları hakkında yoğun sorularla karşı karşıya kaldı. Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda, Los Angeles'a karşı ilk ve en önemli yükümlülüğümüz bu krizi atlatmak." dedi. Yangınlar çıkmadan önce, Los Angeles şehrinin itfaiye şefi bir yazıda bütçe kesintilerinin departmanın acil durumlara müdahale etme yeteneğini engellediği konusunda uyardı. Los Angeles İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, departmanının hazırlıksız olduğunu reddetti: "İlk yangın başlamadan önce yeterli personel ve kaynağa sahip olduğumuzdan emin olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Bu felakete yol açan şey hazırlık eksikliği veya karar alma eksikliği değildi. Bu doğal bir afetti" dedi.

YANGINA NE SEBEP OLDU? Şiddetli rüzgarlar ve bölgedeki ahşap evlerin çokluğu yangınların ilerlemesi için bir sebep. ABD'deki yangınların en yaygın kaynağı olan yıldırım,Palisades ve Eaton yangınlarının nedeni olarak elendi. REKLAM Ayrıca, yangınların başlamasında en büyük iki sebep olan kundaklama veya elektrik hatlarının da yangına sebep olduğuna dair bir gösterge yok. California'nın 2022-23 yıllarındaki çok yağışlı yılları, geçen yılki kuraklıkta kuruyan ve bol miktarda yakacak oluşturan büyük bir bitki örtüsü büyümesine neden oldu. Olağanüstü kurak bir dönemin birleşimi - Los Angeles şehir merkezi Ekim ayından bu yana yalnızca 0,4 cm yağmur aldı - ve Santa Ana rüzgarları olarak bilinen güçlü açık deniz rüzgarları da orman yangınları için olağan koşullar yarattı. Rüzgarların Cuma gününden Cumartesi gününe kadar biraz hafiflemesi beklenirken, hava durumu tahmincileri Pazar gününden Pazartesi gününe kadar tekrar artacağı konusunda uyardı.