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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu | Son dakika haberleri

        İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu

        İstanbul Havalimanı'nda kutu içerisinde bulunan yavru gorilin adı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı anket sonucu yavru gorilin adı Zeytin oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:23
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        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda kutuda bulanarak koruma altına alınan yavru goril için en çok önerilen 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' arasında anket başlattı. Anket sonucuna göre yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu.

        • 2

          Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı. Kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi.

        • 3

          Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

        • 4

          İSMİ BELLİ OLDU

          İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından isim önerileri alındı. En çok önerilen 4 isim; 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı.

        • 5

          Oylamaya 122 bin 493 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 15,6'sı 'Üzüm', yüzde 26'sı 'Misket', yüzde 27,8'i 'Kömür', yüzde 30,6'sı ise 'Zeytin' ismini önerdi. Oylama sonucu yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi.

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