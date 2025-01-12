Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul Yağmurlu 10° Ankara Yağmurlu 9° İzmir Yağmurlu 17° Antalya Yağmurlu 13° Trabzon Kısmen Güneşli 14° Bursa Yağmurlu 11° Adana Parçalı bulutlu 18° Diyarbakır Güneşli 12° Gaziantep Güneşli 14° Ağrı Güneşli -2°

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Marmara kıyılarında normalleri civarına, Marmara'nın iç kesimlerinde 1-3 derece altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile zamanla Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.