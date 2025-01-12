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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beyoğlu'nda kılıçlı saldırı! Kendisini sandalye ile korudu | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda kılıçlı saldırı! Kendisini sandalye ile korudu

        İstanbul Cihangir'de kılıçlı 3 saldırgan, aralarında husumet bulunan bir kişiye saldırdı. Saldırganlardan sandalye ile kendini korumaya çalışırken, olayda yaralanan olmadı. Saldırganların eylül ayında başka birisini bıçak ve silahla yaraladığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:30 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:31
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        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
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        Beyoğlu Cihangir’de Fehmi Can K., caddede yürürken aralarında husumet bulunan 3 kişi tarafından kılıç ve sandalyeli saldırıya uğradı. Fehmi Can K. de kendisini sandalyeyle korumaya çalıştı. Olaydan yaralanan olmazken, kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Üç saldırganın geçen yıl eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalanıp tutuklandıkları öğrenildi.

        Olay, 12 Mart Salı günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fehmi Can K. aralarında husumet bulunan Levent Ö., Nurettin D. ve oğlu Celil Gürkan D. ile sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O sırada 3 saldırgandan biri eline aldığı kılıçla Fehmi Can K.'ye saldırmaya başladı. Diğer 2 şüpheli de sandalyeyle Fehmi Can K.'ye saldırdı. Bu sırada Fehmi Can K. sandalyeyi kendine kalkan yaparak saldırganlara direndi. Olayda yaralanan olmazken kavgaya şahit olan vatandaşlar panik yaşadı.

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        KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

        Geçen yıl Mart ayında yaşanan kavgada yaralanan olmazken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırgan 3 kişinin geçen yıl Eylül ayında da silahla yaralama olayına karıştıkları ve polis tarafından yakalandıkları ardından da tutuklandıkları öğrenildi.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Diğer yandan yaşanan olayla ilgili emniyete gelen Fehmi Can K.’nin ifadesinin alındığı ancak saldırganlardan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olaya karışan Levent Ö., Nurettin D. ve Celil Gürkan D.’nin ise geçtiğimiz Eylül ayında Tophane’de kavga ettikleri 1 kişiyi silah ve bıçakla ağır yaraladıkları da ortaya çıktı. Saldırgan 3 şüphelinin olay sonrası Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandığı ve tutuklanıp cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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