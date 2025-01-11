Ünlü dizinin çekildiği mekânın önünde cinayet

Dehşete düşüren olay Fatih ilçesinin meşhur semti Balat’ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir dönem popüler bir dizinin çekildiği kahvehaneyi işleten kadın bir cinayet olayına karıştı.

İşletme sahibi Gökçe Ş.

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ÖNCE TARTIŞMA YAŞANDI

Bir yıl önce kahvehanenin işletmesini alan Gökçe Ş. ve iş ortağı olduğu iddia edilen Tülay Serap K. adlı 2 kadın ile kahvehanenin karşısına tezgah açan Ercan Çali isimli seyyar satıcıyla iddialara göre sık sık tartışma yaşıyorlardı. İddialara göre olay günü Ercan Çali, kahvehanenin karşısında tezgah kurdu. Bu tezgahın kurulması üzerine, işletme sahibi Gökçe Ş. ile Çali arasında tartışma yaşadı.

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Tartışmada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden seyyar satıcı Ercan Çali

CİNAYETLE SONUÇLANDI

Bu tartışmanın ardından ikili arasında kavga yaşandı. Yaşanana kavgaya Tülay Serap K. adlı kadında katıldı. Yaşanan kavgada silahlar patladı. Açılan ateş sonucu Ercan Çali silahla vuruldu. Elde edilen bilgilere göre Çali’yi silahla vuran kişinin Tülay Serap K. olduğu belirtildi.

FOTO: AA

İKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kahvehane işletmecisi olan Gökçe Ş.

İle Tülay Serap K.’yı gözaltına aldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çali ise hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.