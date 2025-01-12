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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Başakşehir-Galatasaray maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 19. hafta maçında Başakşehir'e konuk oluyor. Haftaya 47 puanla zirvede giren sarı-kırmızılılar, rakibini devirip Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkarmak istiyor. 26 puanlı turuncu-lacivertliler de güçlü rakibine bu sezonki ilk yenilgisini tattırmak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.01.2025 - 17:52 Güncelleme: 12.01.2025 - 19:07
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.

        STAT: Başakşehir Fatih Terim

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Başakşehir: Muhammed, Onur, Hamza, Opoku, Lima, Deniz, Ömer Faruk, Kemen, Davidson, Keny, Piatek.

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 17 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 15 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 47 puanla haftaya zirvede girdi.

        RAMS Başakşehir ise 7 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 26 puanla 7. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, son karşılaşmasında Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk ettiği RAMS Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.

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        SARA VE ICARDI YOK

        Galatasaray'da Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara sakatlığı sebebiyle, Başakşehir karşısında forma giyemiyor. Sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırması beklenen Hakim Ziyech de kadroda yer almıyor.

        22 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 22 maçta 16 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

        3 İSİM SINIRDA

        Galatasaray'da 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir maçında sarı kart gördükleri takdirde 20. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında cezalı duruma düşecek.

        BU SEZON DEPLASMANDA KAYIPSIZ

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Bellona Kayserispor'u mağlup etti. Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki 2 beraberliğini de sahasında Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'a karşı yaşadı.

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