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        Haberler Gündem TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı

        TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 23:21 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:30
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        Bakan Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

        TÜRKSAT 6A'dan yeni haber! Üçüncü ateşleme gerçekleşti
        TÜRKSAT 6A'dan yeni haber! Üçüncü ateşleme gerçekleşti

        TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadesini kullandı.

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        #TÜRKSAT6A
        #haberler
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