Adana'da olay, 8 Aralık'ta Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Günay Sena Sert (23), 2 yıl önce evlendiği İbrahim Sert'in (21) cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı.

İbrahim Sert, bağırarak yardım isteyip, eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Günay Sena Sert yere düşerken, İbrahim Sert ise üzerindeki tişörtü çıkarıp, eşinin yarasına tampon yaptı. O anlar ve İbrahim Sert'in yaşadığı panik, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

"İNTİHAR ETTİ, BEN ÖLDÜRMEDİM"

Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinde bitişik atışla karnından göğsünden vurulduğu tespit edilen Günay Sena Sert, ailesi tarafından toprağa verildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ifadesinde, “Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Bu nedenle sinirlenip, silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim” diyen İbrahim Sert, tutuklandı.

AİLE, GÜNAY’IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Öte yandan Günay Sena Sert'in ailesi, kızlarını İbrahim Sert'in öldürdüğünü belirterek, suç duyurusunda bulundu. Aile, daha önce kızlarının birkaç kez darp edildiğini, bu nedenle İbrahim Sert hakkında uzaklaştırma kararları olduğunu ifade edip belgeleri savcılığa sundu.

ATIŞ ARTIKLARININ MEVCUT OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Savcılık talimatıyla olay günü İbrahim Sert ile Günay Sena Sert'in el svapları alınarak, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede Günay Sena Sert'in ellerinde barut izi tespit edilirken, İbrahim Sert'ten alınan numunelerde ise bu izlere rastlanmadı.

İBRAHİM SİLAHI KULLANMAMIŞ

İncelemenin ardından çıkan raporda, “Günay Sena Sert'e ait svap numunelerinin tamamında atış artıklarının mevcut olduğu görülmüştür” denildi. Olay günü tabancayı kullanmadığı belirlenen İbrahim Sert'in cezaevinde olduğu bildirildi.