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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 3. ateşleme sürecinin tamamlandığını bildirdi - Teknoloji Haberleri

        Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 3. ateşleme sürecinin tamamlandığını bildirdi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın uzay yolculuğunda 3. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:14
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        TÜRKSAT 6A'dan yeni haber! Üçüncü ateşleme gerçekleşti
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        Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme süreci hakkında paylaşımda bulundu.

        TÜRKSAT 6A'nın ateşleme aşamalarının başarıyla gerçekleşmeye devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Bugün 7 dakika süren 3. ateşleme sürecini de olumlu sonuçlandırdık. TÜRKSAT 6A, tarihi yolculuğunu ve yörüngesine ilerleyişini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

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