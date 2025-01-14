Kilo vermek ve yorgunlukla baş etmek zannettiğiniz kadar zor değil! İnsülin direncini kırmak için uygulayabileceğiniz basit yöntemler | Sağlık Haberleri

Kilo vermek ve yorgunlukla baş etmek zannettiğiniz kadar zor değil! İnsülin direncini kırmak için uygulayabileceğiniz basit yöntemler | Sağlık Haberleri

İnsülin, kan şekerinin dengesinden sorumlu hormonumuz. Pankreasta üretiliyor ve kandaki şekeri hücrelere taşıyıp enerji üretmekle uğraşıyor. Buradan bakınca gayet kullanışlı bir hormon gibi duruyor ama ya vücudumuzun bu hormonla bir zoru varsa? O zaman işler biraz karışıyor ve hayatımızın konforu azalmaya başlıyor. İnsülin direncinin vücudunuza neler yaptığına geçmeden önce insülinle kurduğumuz ilişkiyi kavramamız gerekiyor.

İnsülin hormonunun vücudumuzdaki görevleri arasında hücreleri enerji olarak kullanacağı glikozla kavuşturmak, kandaki şeker seviyesini dengede tutmak, vücudumuzu o an enerjiye ihtiyacı yoksa elindeki fazla glikozu depolamak, metabolizmadaki protein, yağ ve karbonhidrat dengesini düzenlemek var.

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İnsülin eksikliği vücutta glikoz seviyesinin artmasına ve dolayısıyla diyabete neden olabiliyor. İnsülin fazla gelirse de vücut hipoglisemiye teslim olmak zorunda kalıyor. Yani denge epey önemli.

Peki insülin direnci bu hikayede tam olarak nerede duruyor?

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İNSÜLİN DİRENCİ VÜCUDU NASIL ETKİLER?

Hücrelerimiz insülin olmazsa enerji üretemez. Enerjiye çevrilemeyen kan şekeri yüksek seviyede kalır bu da vücudumuzun enerjisini azaltır. İnsülin direnci tam burada anlam kazanıyor. Eğer hücreler insülin hormonuna karşı duyarsızlaşır ve bu hormonla karşılaştığında reaksiyon vermeyi bırakırsa, yani vücudunda insülin olmasına rağmen bu insülin işleme konamazsa o zaman insülin direncinden bahsederiz.

Burada akıllarda yeni bir soru belirdi değil mi? Peki insülin direncinizin olup olmadığını nereden bileceksiniz? Onu da yanıtlayalım...

İnsülin direncinin çok fazla insanda tekrar eden belirtileri de var.

Bu belirtiler şöyle sıralanabilir:

Kilo verirken zorlanma ve kilo verememe, çok fazla acıkma ya da çok hızlı ve çok fazla kilo alma,

Çok fazla tatlı yeme isteği duyulması hatta tatlı krizlerine girilmesi,

Kadınlarda regl periyodunun bozulması,

Sürekli yorgun hissetme ve bir türlü dinlendiğini düşünmeme,

Ellerin ve ayakların titremesi ve aniden soğuk soğuk terleme,

Vücudun tüylenmesinde artış gözlemlenmesi,

Bir şey yedikten sonra aniden uyku bastırması,

Kasık bölgesinde ve koltuk altlarında derinin renginin koyulaşması,

Gündelik olaylardan ciddi konulara kadar konuya odaklanmakta zorlanmak.

REKLAM Bu belirtilere sahip olduğunuzu fark ettiyseniz bir doktordan test yapmasını isteyebilirsiniz. Eğer test sonuçlarınızda insülin direncinizin olduğunu öğrendiyseniz "Peki insülin direncinin önüne geçmek mümkün mü?" diye soruyor olabilirsiniz. Elbette var. İnsülin direnci kırmak için dikkat edilmesi gereken bazı şeylerden bahsetmek mümkün. İnsülin direncinin en büyük sonuçlarından biri maalesef fazla kilolar ve hatta obezitedir... Bununla mücadele etmek bir anlamda insülin direnciyle mücadele etmek de denebilir. İnsülin direncini kırmak için yapmanız gereken ilk şey hayatınıza daha fazla hareket katmak olmalıdır. Fazla kilolar insülin direncini tetikler. Eğer hayatınıza düzenli spor yapmayı katabilirseniz zaman içinde fazla kilolarınızdan kurtulmaya ve insülin direncini kırmaya başlayabilirsiniz. Uzun yürüyüşleri seçerek başlayabilir ya da düzenli bir programını da seçebilirsiniz. Gün içinde hareket etme sürenizi artırmak, yürünebilecek her mesafeye yürüyerek gidip gelmek, her gün antrenman yapmaya çalışmak bu uğurdaki ilk adım... REKLAM Porsiyonlarınıza da müdahale etmeniz gerekecek. Öncelikle porsiyonlarınızın boyutunu küçültmeniz sonra da tabağınızın içeriğini değiştirmeyi denemeniz işinize yarayabilir. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, beyaz ekmek, nişastalı besinler, hazır paketli gıdalar tüketmek bu süreçte kaçınmanız gereken şeylerin başında geliyor. Lifli gıdalar, protein zengini besinler ve taze sebzeler tercihiniz olmalı. İnsülin direncini kırmak için iyi çalışan bir metabolizmaya da ihtiyacınız var. Bol sıvı tüketmek, bol su içmek metabolizmanızın hızlanmasına ve insülin direncinin kırılmasına yardım edebilir. Stres de metabolizmayı çalıştırmayı zorlaştıran faktörlerden biri. Stresinizle baş etmeyi de öğrenmeniz bu süreçte hayati önem taşıyor. Sağlıklı bir uyu hem metabolizma hızınız için hem de iskelet kas sistemi ile mental sağlığınızın onarılabilmesi için hayati göreve sahiptir. Uykusuz kalmak insülin direncini kontrol etmenizi zorlaştırabilir. Hızlı ve pratik diyetler, ağır detokslar, uzun süreli açlıklar bu süreçte işinize pek yaramayabilir. Beslenme takviminizi sürdürülebilir ve sık sık ama az az yemek üzerine kurmanız daha faydalı olacaktır. Uzun süreli açlıklar kan şekerinin dengede tutulmasını zorlaştıracak, insülin direncinizi dengede tutmayı zorlaştıracaktır.

İnsülin direnci yaşam pratiklerinizi değiştirmenizi gerektirebilir ancak bu değişiklikleri yapmadan dengeli bir kan şekeri seviyesine ulaşmak pek de mümkün görünmüyor. Düzenli egzersiz yapmak ve doğru diyetlerle beslenme pratiklerini değiştirmek, uyku ve stres yönetimiyle beraber insülin direncini kırmanıza yardımcı olacaktır.