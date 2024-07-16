Küçükçekmece’de akrabalar arasında silahlı kavga; 1’i ağır 10 yaralı

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Olay, 15.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Kule Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre 2 otomobille kahvehaneye gelen grup ile, akrabaları oldukları öğrenilen diğer grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kız meselesi nedeniyle başlayan kavgada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. REKLAM

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen akrabalar arasında tekrar tartışma çıktı. Tartışma polisin müdahale etmesiyle son buldu.

Yaşananları anlatan Hasan Aksoy, “Okulun önünden bu tarafa geldiler, burada ateş ettiler. İçeri girdikten sonra ne olduysa kıyamet orada koptu. Arabadan odun çıkarmışlar birbirlerinin kafalarına vurmuşlar" dedi. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.