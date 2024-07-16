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        Haberler Dünya CNN: İran'ın Trump'a suikast planının ardından ABD Gizli Servisi güvenliği artırdı | Dış Haberler

        CNN: İran'ın Trump'a suikast planının ardından ABD Gizli Servisi güvenliği artırdı

        ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN International, İran'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığını ileri sürdü. Konu hakkında bilgisi olan kaynaklara dayandırılan haberde, 13 Temmuz'daki suikast girişiminin İran'ın planıyla ilgisi olmadığı yazıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 22:23 Güncelleme: 16.07.2024 - 22:23
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        'İran, Trump'a suikast planladı'
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        İran’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast düzenleyeceği iddia edildi. CNN International’ın konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırdığı habere göre ABD makamları, suikasta dair istihbaratı “bir kaynaktan” elde etti.

        ABD Gizli Servisi’nin, gelen bilginin ardından Cumhuriyetçi başkan adayının çevresinde güvenliği artırdığı öne sürüldü.

        Adı açıklanmayan kaynaklar, Trump'a 13 Temmuz’daki miting sırasında suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un İran saldırısıyla bağlantılı olduğuna dair bir bilgi olmadığını savundu.

        İran tehdidinin ayrıntılarının Trump cephesiyle paylaşılıp paylaşılmadığı bilinmiyor. 78 yaşındaki siyasetçinin seçim kampanyası ekibi tarafından yapılan açıklamada “Başkan Trump’ın güvenliğiyle ilgili ayrıntılar hakkında yorum yapmıyoruz. Bütün sorular ABD Gizli Servisi’ne iletilmeli” ifadeleri kullanıldı.

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        Öte yandan haberde, ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi’nin pazar günkü açıklaması hatırlatıldı. Guglielmi, Trump’ın güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmalara yakın zamanda “koruyucu kaynaklar, teknoloji ve kabiliyetler” eklendiğini söylemişti.

        CNN International’a konuşan kaynaklar, Gizli Servis yetkililerinin, açık havada düzenlenen mitinglere karşı Trump’ın kampanya ekibini uyardığını ancak bunların “daha genel nitelikte” olduğunu söyledi.

        SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        ABD Gizli Servisi, saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Crooks olduğunu açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #iran
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