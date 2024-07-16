Beşiktaş'tan sürpriz hamle: David Neres!
Transfer çalışamlarını sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, Benfica forması giyen David Neres için harekete geçti. İşte detaylar...
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Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş transferde gaza bastı.
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Siyah-Beyazlılar için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica'dan David Neres transferi için harekete geçti.
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Haberde siyah beyazlı takımın 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için henüz resmi bir teklif sunmadığı belirtildi.
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Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı çok istediği ve kısa süre içinde Benfica'nın kapısını çalacağı ifade edildi.
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25 MİLYON EURO
Sao Paulo, Shakhtar, Ajax ve Benfica formaları terleten tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Kariyeri boyunca 281 maça çıkan Neres, 74 gol ve 69 asistlik performans sergiledi.
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