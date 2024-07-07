Modanın en nostaljik trendi tığ işi ortalığı kasıp kavuruyor
Tığ işi; modanın en yeni, en sıcak ve en nostaljik kendin yap trendine dönüştü. Elbiseden bluza, bikiniden yeleklere, rengarenk çantalara bu yaz tığ işi çok moda. Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce, bu haftanın başlarında tığ işi kıyafetleriyle fotoğraflandılar.
Eskiden okullarda el işi dersi, iş teknik dersi ya da ev ekonomisi dersi adı altında biçki, dikiş, nakış, tığ işi, şişle örgü, sülfile, teğel, düğme dikme, makina dikişi, makreme öğretilirdi. Köprünün altından çok sular aktı. Artık bu tip beceri dersleri müfredatta yer almıyor. Günümüzde çocuklar bunların hiçbirisini bilmiyor. Çocukluk döneminde öğretilen dikiş, öğrenildikten sonra zamanla vazgeçilmeyen bir hobi olur. Tığ işi bir zamanlar sadece 70'lerin hippi tarzıyla çağrışım yapıyordu. Yakın zamana kadar da sadece anneanne evlerinde gördüğümüz danteller, kanapelerin arkasına atılan battaniyeler, rengarenk yatak örtüleri, dantel masa örtüleri, örgü paspaslarla ilişkilendirebileceğiniz bir işti.
Neyseki durum değişiyor
Sosyal medyada örnekler çoğaldıkça, bu hobiye gönül verenlerin sayısında da bir hayli artış oldu. TikTok ve Instagram tığ işi yaparken nasıl zincir atacağınızı paylaşan, model çıkarmayı anlatan, örgü örmekle ilgili ipuçları ve videolar yayınlayan influencerlar ve genç yaratıcılarla dolup taşarken, sadece anneane battaniyeleriyle ilişkilendirilmekten kurtulmayı başardı.
Bu zevkli ve rengarenk el işi zanaat, artık modanın en sıcak ve en nostaljik trendi haline geldi. Tüm mağazalarda, kadın ve erkek giyimini kapsayan her yerde tığ işi kıyafetler sergileniyor. Maksi elbiselerden bluzlara, bikinilerden yeleklerden rengarenk çantalara bu yaz tığ işi çok moda.
Taylor Swift de tığ işi giyiniyor
Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce, bu haftanın başlarında Londra'daki bir restorandan çıkarken tığ işi kıyafetleriyle fotoğraflandı.
Tığ işi çok kişisel bir giysidir
Tığ işi; insanların giysileri aracılığıyla kendilerini daha fazla ifade etmelerine olanak tanır. Popüler olsa bile üzerinizdeki giysi sadece sizdedir. Tığ işi olarak tanıtılan tüm ürünler de aslında tığ işi değildir. Gerçek tığ işi tek bir tığ ve iplikle el yapımı olur. Yapılan şey bir tanedir, aynısından bir tane daha yoktur. Basit bir yeleğin yapımı en az 2 gün alır. Tığla yapılan işler pahalıdır. Çünkü fabrikasyon değildir ve yapımı bir anda ortaya çıkmaz. Seri üretimi yapılan ucuz tığ işi ürünler genellikle makinede nakış tekniği kullanılarak yapılır.
Swift'in elbisesi Avustralyalı VRG GRL markasına ait
Swift'in elbisesi VRG GRL'nin web sitesinde 150 Avustralya dolarına satılıyor. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, net servetinin 1,1 milyar dolar olduğu tahmin edilen şarkıcıyı düşük maliyetli el yapımı tığ işlerini desteklediği için eleştirdi. Bununla birlikte elbise, evlerinde tığ işi üretim yapan insanların satışlarına ivme kazandırdı.
Elbisenin Swift'in üzerinde görülmesinden 15 saat sonra, yaptıklarını sosyal medya üzerinden pazarlayan Krista McCloud, elbisenin örneğini ve modelini sosyal medya hesabından ve sitesinden yayınladı. O zamandan beri elbisenin desenini ve örneğini anlatan kalıbı binlerce kez indirildi. McCloud elbiseyi tamamlamanın 12 ila 16 saat süreceğini söyledi.
Tığ işi elbise eşsizdir
Günümüzün hızlı tempolu seri üretim moda ortamında, elde yapılan tığ işleri insanlarda bireysellik, kişisel bağlantı, cazibe, içsellik gibi hisler uyandırıyor. Birileri el becerisi gerektiren bir kıyafeti size özel işçilik sunarak, benzersiz bir üretimle önünüze getiriyor. Böyle zanaat gerektiren parçalar arayan insanlarda tığ işi geniş yankı uyandırıyor.
Ne var ki hızlı ve seri üretim moda markalarının da bu trendden faydalanıyor olması ironik bir durum. Seri üretim tığ işi, normalde bir tığ işi tasarımcısının çalışmasının kötü bir kopyasıdır. Seri üretimden çıkan kıyafet hiçbir zaman elde yapılanla aynı olmaz. Markalar, eşsiz bir şey yaratmak ve elde yapmak için harcanan zamanın zanaatını, becerisini ve güzelliğini önemsemezler.
Dua Lipa ve Gigi Hadid de tığ işi kıyafetleri tercih ediyor
Dua Lipa tatildeyken bu tarza olan bağlılığını gösterdi. Kısa bir süre önce tatil yaptığı Jamaika'da çektiği güneşli Instagram fotoğraflarında tığ işi fileli elbise giydi ve klasik Ursula Andress pozu verdi.
Tığ işi bu yaz giymek için mükemmel bir ünlü trendi. Dua Lipa, Gigi Hadid, Elsa Hosk ve Suki Waterhouse gibi ünlülerin giydiği tığ işlerinden ilham alabilirsiniz.
Dua Lipa tatil kıyafetleri konusunda insanlara ilham olmaya devam ediyor. Pek çok insanın cesaret edemeyeceği kıyafetler giyen pop yıldızı, bikini sezonunu, şimdiye kadarki en küçük tığ işiyle poz vererek başlattı. Hello Kitty desenli tığ işi bikinisini, kırmızı fiyonklu kareli bir tangayla kombinledi. Bu bikiniyi giydikten sonra hayranları hemen bu tığ işinin modelini çıkarıp youtube dan yayınladı.
2024 Glastonbury'de de kasket türü şapkaların ve kot pantolonların yerini tığ işi şapkalar, elbiseler ve etekler almıştı.
Ağaçları sarıp sarmalayan rengarenk tığ işi mesajlar
Yukarıdaki trend, ağaçların gövdelerini kaplayan sokak sanatı uygulamasının modadaki karşılığı. Ağaçlara örgü giydirme akımı aslında bir tür sokak sanatı. Boya yerine rengarenk ipliklerin örgü ve dantel olarak kullanıldığı bu akım, hem kamu alanlarını renklendiriyor hem de yapan kişilerin mesajlarını, isyanlarını, protestoları, izlerini görünür kılıyor.
Tığ işine kadınlar kadar erkekler de ilgi gösteriyor
TV'de ünlüler tığ işi bikiniler, croplar, mini elbiseler tercih ederken, erkekler de karın kaslarını gösteren düğmeli tığ işi polo tişörtler giyiyor. Asos.com da erkekler bölümünde yelekler ve şortlar da dahil olmak üzere 200'den fazla tığ işi ürün bulunurken, kadınlar bölümünde en hızlı satılan parçalardan biri olan kırmızı ve beyaz crop top ile birlikte 1200'den fazla ürün bulunuyor. Kelce'nin krem rengi takımı tığ işinin tipik ve zarif bir örneği. Modacılar tığ işini çok göze batmadan daha seksi bir giyim tarzına geçiş yapmanın bir yolu olarak görüyor.
Favori aktrislerimizin oldukça dünyevi hobileri var
Bu hobilerin en ünlüsü örgü örmek. Çekimler arasındaki dinlenme anlarında nasıl rahatlayacaklarını iyi biliyorlar.
Örneğin; Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Katty Perry katıldığı bir programda boş zamanlarında tığ işi yaptığını anlattı. Sanki tığ işi yapmak sadece yaşlıların ilgilendiği bir hobiymiş gibi "mahallenin ninesi benim" espirisi yaptı.
Hollywood'un en iyi örgücüsü Julia Roberts. Her zaman ve her yerde örgü örüyor.
Bir kez kırmızı halıda da örgü örerken görüntülendi.
Uma Thurman da örgü örmeyi takıntı haline getirmiş.
Sarah Jessica Parker, Sex and the City'nin setinde sürekli örgü örerken yakalanıyor. Sadece kendi ördüğü kıyafetleri giymekten hoşlandığını anlatıyor.
Geçen yüzyılın ünlü aktrisleri de rollerini örerek ezberlediler, örneğin Audrey Hepburn...
Örgü örmek Catherine Zeta-Jones'un da en sevdiği hobilerden. Birkaç yıl önce 15 panço örmüş ve Noel için sevdiklerine hediye etmiş.
Moda trendlerini belirleyen kişi olarak ortaya çıkan pop tanrıçası Cher aynı zamanda tığ işi konusunda da uzman. Cher, Silkwood'un setinde Meryl Streep ile örgü örer, tığ işi yapar ve çocuklarımızı konuşurduk, diye anlatıyor.
Cameron Diaz, Katie Holmes, Kate Moss, Sandra Bullock, Vajona Ryder, Ashley Olsen, Amanda Seyfried, Anna Ardova, Elena Proklova da örgü meraklısı.
Peki sizin hobileriniz arasında da örgü örmek var mı?