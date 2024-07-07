Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor

Gıda zehirlenmesi, insanların yedikleri veya içtikleri bir şeyden kaptıkları bir hastalık. Yaz aylarında tüketilen yiyecek ya da içeceklerde bulunan çeşitli bakteri, virüs ya da parazit, insan vücudunda üremeye devam eder. Kusma ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkar, semptomlar genellikle yemeği yedikten birkaç saat veya birkaç gün sonra başlar. Çoğu insan hastalığı hafif geçirir ve tedavi olmaksızın iyileşir. Bazen de gıda zehirlenmesi ciddi hastalıklara veya komplikasyonlara neden olur. Peki yazın hangi gıdaları tüketirken iki kez düşünmek lazım? Dr. Şirin Seçkin anlattı