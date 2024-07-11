Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

Son zamanlarda Y kuşağı insanlarının (2024 itibarıyla 28 ila 43 yaş arasındaki grup) nasıl olup da içinde bulundukları yaştan daha genç göründüğüne dair internette dolaşan bir tartışma var. Sahi 40'ına yaklaşmış ya da henüz geçmiş 'eski tüfekler' nasıl 20'lerinde gibi görünebiliyor?

İşin ilginci, bu sorgulamaların çoğunun, Y kuşağından hemen sonra doğan Z kuşağından (12 ila 27 yaşlarını kapsayan grup) geliyor olması. Pek çok Z kuşağı mensubu da yaşlarına rağmen yaşlandıklarını hissettiklerini söylüyor.

Y kuşağı, genel olarak bakıldığında, sigarayı su gibi içen nesilden sonra sigaradan kaçınan ilk nesildi. Kendilerinden önceki nesillerin hatalarını yapmamayı benimseyen bu kuşak, özellikle bronzlaşmak için bebek yağı ve bronzlaştırıcıları karıştırıp kullandıklarını söyleyen önceki neslin alışkanlıklarından uzak durarak fark yarattı. Tabii çocukluğunda güneş kremiyle işi olmayan, adeta sucuğun zarını soyar gibi yanık cilt derisini soyan neslin de yine bu Y kuşağı olduğunu unutmayalım...

Bir Y kuşağı mensubu olarak, çok genç yaşlarına rağmen "Şimdiden başlamak gerekiyor" diyerek yaşlanma karşıtı ürünleri kullananları şaşkınlıkla izlediğimi itiraf etmeliyim. Bazen cildi kendi doğasıyla baş başa bırakmanın daha doğru olduğuna inananlardanım. Serumlar, gece kremleri, gündüz kremleri, onarıcı ürünler ve çok daha fazlasıyla ileri yaşlarına hazırlanan Z kuşağı mensuplarına hep "Dur!" demek geliyor içimden.

Elbette burada genellemelerden bahsediyoruz. Cilt bakımı konusuna çok dikkat eden Z kuşağı mensupları yok diyemeyiz. Ama şu bir gerçek ki sosyal medya etkisini iliklerimize kadar hissettiğimiz bu dönemde, fenomenleri hayatın yol göstericileri olarak kabul eden genç kuşağın her tür reklamdan etkilenmesi şaşırtıcı değil. Instagram'dan olsun, TikTok'tan olsun kozmetik ürünleri ve solaryum bombardırmanından kaçamadan, ciltlerine iyi gelmese bile her şeyi üstlerinde uygulamalarının sonuçlarını beklenmedik şekilde alabiliyorlar.

Bronzlaşmaya ihtiyaç duyduğumuzda bronzlaştırıcı yağlar sürüp saatlerce güneş altında yatmadan, geçici bronzluk veren spreyler kullanabileceğimizin de farkına vardık. Güneşin en önde gelen yaşlandırıcı unsur olduğunu öyle çok duyduk ki cilt uzmanlarından...

Şu bir gerçek ki Y kuşağı büyürken şekerli içeceklerin altın çağını yaşadı. Ancak yıllar bize su şişelerine daha sıkı sarılmamız gerektiğini öğretti. Çünkü su gibi sağlıklı sıvı tüketmenin, yeterince nemli, dolgun bir cilt ve genç görünüm yarattığını kavradık zamanla.

Cilt bakım uzmanlarının Z kuşağının sağlığı konusunda endişelenmesine neden olan şey, yalnızca güneş kremleriyle ilgili yaygın yanlış bilgiler değil. Yine sosyal medya kanalları sayesinde gençler arasında solaryum kullanımında rahatsız edici bir yeniden canlanma söz konusu. Oysa cilt uzmanları, "Güvenli bronzluk diye bir şey yoktur. Çünkü herhangi bir kızarıklık veya iltihaplanma, DNA hasarı olduğu anlamına gelir" diyor.

Bilimsel çalışmalar, güneş kremlerinin en yaygın üç cilt kanserine karşı koruduğunu gösteriyor: Skuamöz hücreli karsinom, bazal hücreli karsinom ve melanom . ABD Cilt Kanseri Vakfı'na göre, 5 Amerikalıdan en az 1'inde 70 yaşına geldiğinde cilt kanseri gelişiyor. Bu nedenle güneş koruyucu sürmek için kesinlikle zaman ayırmaya değer.

Bunlar, güneşe karşı ihtiyatlı davranan Y kuşağı için sindirilmesi zor, endişe verici istatistikler olabilir. Ancak Y kuşağının, sosyal medya fenomenlerinin veya kendilerini sağlıklı yaşam uzmanı olarak ilan edenlerin tavsiye verdiği değil, büyük ölçüde gerçek uzmanların tavsiye dağıttığı bir zamanda büyümenin avantajına sahip olduğunu anlamak önemli.

Amerikan Dermatoloji Akademisi'nin 2023 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, Z kuşağının yüzde 20'si bronzlaşmanın kendileri için cilt kanserinden korunmaktan daha önemli olduğuna inanıyor. Gençlerin yüzde 30'u bugün güzel bir bronzlukla harika görünmeyi tercih ettiklerini itiraf ediyor. Bronz ten rengi, hayatın ilerleyen dönemlerinde daha kötü görünmek anlamına gelse bile...

GENCECİK CİLTLERE DOLGU VE BOTOKS

Yaşından genç görünen Y kuşağı mensupları, dermatologların tavsiyelerine uyuyor ve cildi temizleyip nemlendirdikten sonra cildin sağlığını ve esnekliğini korumak için çalışıyor. Hepsi bu!

"Peki ya o dolgular, botokslar!" diyorsunuz, değil mi? Evet, bu yaş grubundan pek çok kişi artık bu tarz uygulamalarla da yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Ama dolgu ve botokslu ciltleri artık rahatlıkla ayırt edebiliyoruz. Bahsettiğimiz, bu gençleşme ayarlarından uzak kalarak yaşından genç görünmeyi başaranlar...

Z kuşağının, Y kuşağından daha yaşlı görünmesinin bir başka nedeninin de bu yaş grubu arasında cilt dolgu maddelerinin normalleşmesi olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Z kuşağının, vücut dismorfisini (Temelde bir fiziksel kusuru olsun olmasın kişinin dış görünümü ile zihinsel olarak aşırı derecede uğraşması) besleyen güzellik filtrelerini yeterli bulmayarak dolgu uygulamalarına gidişini hayretle izliyoruz.

Dolgu, onarıcı bir tedavi olarak, zamanla kaybedilen hacmi geri kazanmanın bir yolu olup iyi bir sonuç verse de 20'li yaşlarda henüz herhangi bir hacim kaybetmemişsinizdir. 20'li yaşlarında dolgu yaptıran kişilerin bunu aslında bir restorasyon aracı olarak değil, yüz değişikliği için bir araç olarak kullandıklarını söyleyebiliriz. Örneğin, daha güçlü bir çene hattı oluşturmak için çene dolguları yapılıyor.