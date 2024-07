Şimdi çirkin giyinmek moda!

İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta vizyona giren filmler arasında en çok adından söz ettirecek film şüphesiz Çılgın Hırsız 4. Her yaştan izleyiciyi beyaz perdeye çağıran Çılgın Hırsız 4'te minyonların başına gelen yeni macera konu ediniyor. Horizon: An American Saga bir diğer haftanın dikkat çeken filmi. Kevin Costner'i yeniden western bir filmle beyaz perdeye konuk eden Horizon: An American Saga, birinci bölümünde Amerika'nın batısındaki iç savaşın 15 yıllık bir dönemini konu alıyor. Oscar'lı oyuncu Emma Stone'un rol aldığı Merhamet Hikayeleri de bu hafta vizyona giren filmler arasında. Kum Zambağı, haftanın dikkat çeken yerli filmleri arasında yer alıyor. Özge Borak, Mert Turak ve Orhan Kılıç'ın rol aldığı filmde Yunus ile Afife'nin aşk hikayesi anlatılıyor. Azabı Marid Düğün ve Zuhruf Saye haftanın yerli korku filmleri olarak vizyona giriyor. Yabancı korku filmi ise Kâbusa Yolculuk izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en önemli karikatüristleri arasında yer alan Latif Demirci'nin sergisi Temmuz sonuna kadar İş Sanat'ın Kibele Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda 5. sezon, 10 Temmuz'da distopik edebiyatın başyapıtlarından birini olan Fahrenheit 451, Erdal Beşikçioğlu rejisiyle birlikte seyirciyle buluşacak. İKSV'nin düzenlediği İstanbul Caz Festivali 3 Temmuz'da başladı. 31. kez düzenlenen festival 18 Temmuz'da sona erecek. Maximum Uniq'te Erol Evgin'den Goran Bregoviç'e birçok ünlü sanatçı konserlerle sanatseverlerle buluşacak. 8-9 Temmuz'da Şener Şen yoğun ilgi gören oyunu Zengin Mutfağı ile seyirci karşısında olacak. Harbiye Açık Hava Sahensi'nde de konserler devam ediyor. 7 Temmuz'da An Epic Symphony & Cem Adrian, 8 Temmuz'da Gregory Porter, 9 Temmuz'da An Epic Symphony & Gökhan Türkmen, 10 Temmuz'da An Epic Symphony & Manga, 11 Temmuz'da İbrahim Tatlıses, 12 Temmuz'da Chris Isaak, 13-15 Temmuz'da Teoman, 14 Temmuz'da Ayta Sözeri - Rüya Konserleri ile Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde dinleyiciyle buluşacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.