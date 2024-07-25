Tabağınızdaki ölüm: Doğru şekilde hazırlandığında yenebilen ancak normalde aşırı zehirli olan 5 yiyecek!

Tohumlar ise her zaman toksiktir ve bu zehrin tüketilmesi, ölümcül Jamaika kusma hastalığına yol açabilir. Bu zehir, kan şekeri seviyelerinde ciddi bir düşüşe neden olur. Bir dönem yüzde 80'e ulaşan ölüm oranı, şimdi tedaviler sayesinde çok daha düşüktür ancak yine de tüketilmemesi daha iyi olabilir.