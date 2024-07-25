Yağışlar da geliyor! Son 1 ayın en serin 2 gününü yaşayacağız!

Bu da olumlu bir gelişme ve iyi tarafı, yağışların şiddetli olanları su havzalarının üstüne denk gelirse (Ki Ömerli ve Terkos barajları çevresinde böyle ihtimaller var), kuraklıktan kırıldığımız bu dönemde, su seviyelerimizde ufak bir iyileşme yaşarız.