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        Haberler BBC Dünya Rashida Tlaib: Netanyahu’ya ‘savaş suçlusu’ pankartı açan Müslüman Kongre üyesi kim?

        Rashida Tlaib: Netanyahu’ya ‘savaş suçlusu’ pankartı açan Müslüman Kongre üyesi kim?

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması sırasında Demokrat Partili Kongre üyesi Rashida Tlaib 'savaş suçlusu' pankartı açtı. Tel Aviv'e partiler üstü bir desteğin olduğu ABD Kongresi'nde İsrail'i en çok eleştirenlerin başında Tlaib geliyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 25.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:14
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        Netanyahu'ya 'savaş suçlusu' pankartı açan Kongre üyesi kim?
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        Rashida Tlaib

        Getty Images

        Rashida Tlaib

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi'ndeki konuşması sırasında Demokrat Partili Kongre üyesi Rashida Tlaib ‘savaş suçlusu’ pankartı açtı.

        Tlaib’in konuşma boyunca tuttuğu pankartın diğer yüzünde ise “Soykırımdan suçlu” ifadesi yer alıyordu.

        Filistin kökenli Tlaib kefiye ve bir Filistin rozeti de taktı.

        Rashida Tlaib, Somali kökenli Ilhan Omar ile birlikte 2018’de yapılan ara seçimde ABD Kongresine seçilmişti.

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        Tlaib ve Omar böylece ABD Kongresi'nin ilk kadın Müslüman üyeleri olmuştu.

        Bu iki politikacı dış politikada, özellikle İsrail konusunda, ABD'nin genel politikasından keskin bir çizgiyle ayrılıyor.

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        Öyle ki Rashida Tlaib'in İsrail'e girmesi yasaklandı.

        Tel Aviv'e partiler üstü bir desteğin olduğu ABD Kongresi'nde İsrail'i en çok eleştirenlerin başında Tlaib geliyor.

        Tlaib, 7 Ekim saldırısından bir ay sonra İsrail'i hedef alan sözleri nedeniyle kendi partisinden 22 Demokrat üyenin de destek verdiği bir oylama ile Kongre'de kınama cezası aldı. Bu adım 'Kongre'den atılma' öncesi son önlem olarak uygulanıyor.

        Rashida Tlaib, kınama cezası aldığı söz konusu açıklamasında “Nehirden denize özgür Filistin” sloganına destek vermişti.

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        İsrail, bu sloganın ülkelerini yıkmayı hedeflediğini öne sürüyor.

        Tlaib aynı zamanda Hamas'ın 7 Ekim saldırısını da birçok kere kınadı.

        Tlaib kimdir?

        Rashida Tlaib, Filistinli bir anne babanın 14 çocuğundan en büyüğü olarak Detroit'te doğdu. Babası Ford fabrikasında işçiydi.

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        Tlaib ise siyasete girmeden önce avukatlık yapıyordu.

        Büyükannesi ve akrabaları hâlâ İsrail işgalindeki Batı Şeria'da yaşıyor.

        Omar, Alexandria Ocasio-Cortez ve Tlaib

        Getty Images

        Omar, Alexandria Ocasio-Cortez ve Tlaib

        42 yaşındaki Tlaib, 2008'de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi oldu.

        2016'daki Başkanlık seçiminde, dönemin Başkan Adayı Donald Trump'ın Detroit'teki konuşmasını kesen on kadar protestocudan biriydi.

        Afrika kökenli Amerikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeden yarışa giren Tlaib, işçi sınıfının haklarını savunan bir aday portresi çizdi.

        Tlaib kampanya döneminde, Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarını etkileyen tartışmalı seyahat yasağı gibi politikalarına karşı çıkmak için Kongre yarışına girdiğini söyledi.

        ABC News'e verdiği bir röportajda Tlaib, "Seçime, seçilmem tarihi bir şey olur diye girmedim. Adaletsizlikler için, Müslüman kimliklerini ve buraya ait olup olmadıklarını sorgulayan oğullarım için girdim. Asla kenarda bekleyen biri olmadım" diye konuştu.

        Tlaib, seçilmesi ardından Twitter'da yayımladığı mesajında ise, "bölgesindeki tüm çocukların ve ailelerin adil bir toplumda yaşamasını sağlamak için mücadele edeceğini" söyledi.

        Tlaib, Omar ve Alexandria Ocasio-Cortez isimli Porto Riko kökenli Kongre üyesi, Demokrat Parti'nin sol kanadını temsil ediyor.

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