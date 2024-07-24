İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu: Girişte uzun süre ayakta alkışlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington’a giderek ABD Kongresi’nde bir konuşma yaptı. Netanyahu, konuşması için Kongre’ye girmesinin ardından büyük bir coşkuyla karşılanırken, uzun süre ayakta alkışlandı.

Netanyahu’nun girişindeki alkış tam 3 dakika 40 saniye sürdü. İsrail Başbakanı, konuşması sırasında 78 kez alkışlandı.

Konuşmanın adından Kongre üyeleri tebrik için sıraya girerken Netanyahu salondan 5 dakikada çıkabildi.

Haber sitesi Axios’ın muhabiri Andrew Solender, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki 212 Demokrat Partiliden 100’ünün, 51 Demokrat Partili ya da bağımsız Senatörden 27’sinin konuşma sırasında salonda olduğunu bildirdi.

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Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de X’teki paylaşımında “Netanyahu o kadar çok kişiyi kaybetti ki Kongre’nin sadece küçük bir kısmına hitap ediyor” dedi.

Ocasio-Cortez, salonun tam katılım ve destek görüntüsü verilebilmesi için “ödül törenlerinde olduğu gibi” Kongre üyesi olmayan kişilerle doldurulduğunu söyledi.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşması sırasında elinde "Savaş Suçlusu" yazılı döviz kaldırdı.

HAN YUNUS'TA 3 GÜNDE 129 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Netanyahu ABD Kongresi'ndeyken Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden İsrail'in saldırılarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.