İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuştu: Girişte uzun süre ayakta alkışlandı
Ölen binlerce çocuk, onlarca kanıtlı savaş suçu ve Birleşmiş Milletler'in soykırım uyarılarına rağmen Gazze Şeridi'ndeki katliamın 293'üncü gününde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı. Dünya bu görüntülere şaştı kaldı. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib ise konuşma sırasında elinde "Savaş Suçlusu" yazılı döviz kaldırdı. Öte yandan Netanyahu konuştuğu sıralarda, Gazze Şeridi'ndeki çeşitli bölgelere İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçuları tarafından bombardımanlar gerçekleştirildi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington’a giderek ABD Kongresi’nde bir konuşma yaptı. Netanyahu, konuşması için Kongre’ye girmesinin ardından büyük bir coşkuyla karşılanırken, uzun süre ayakta alkışlandı.
Netanyahu’nun girişindeki alkış tam 3 dakika 40 saniye sürdü. İsrail Başbakanı, konuşması sırasında 78 kez alkışlandı.
Konuşmanın adından Kongre üyeleri tebrik için sıraya girerken Netanyahu salondan 5 dakikada çıkabildi.
KONUŞMAYA KONGRE ÜYELERİ HARİCİ KİŞİLER ALINMIŞ
Haber sitesi Axios’ın muhabiri Andrew Solender, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki 212 Demokrat Partiliden 100’ünün, 51 Demokrat Partili ya da bağımsız Senatörden 27’sinin konuşma sırasında salonda olduğunu bildirdi.
Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de X’teki paylaşımında “Netanyahu o kadar çok kişiyi kaybetti ki Kongre’nin sadece küçük bir kısmına hitap ediyor” dedi.
Ocasio-Cortez, salonun tam katılım ve destek görüntüsü verilebilmesi için “ödül törenlerinde olduğu gibi” Kongre üyesi olmayan kişilerle doldurulduğunu söyledi.
Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşması sırasında elinde "Savaş Suçlusu" yazılı döviz kaldırdı.
HAN YUNUS'TA 3 GÜNDE 129 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Netanyahu ABD Kongresi'ndeyken Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden İsrail'in saldırılarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentine son 3 günde düzenlediği saldırılarda 129 kişinin öldüğü, 416 Filistinlinin yaralandığı 44 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusunun, Han Yunus'ta Selahaddin Caddesi üzerinde hareket eden her şeyi hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, yaralılara ve cansız bedenlere ulaşmanın engellendiği belirtildi.
NETANYAHU KONUŞURKEN KATLİAM SÜRDÜ
Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine aktardığına göre, Beyt Lahiya beldesinde, toplu halde bulunan Filistinli bir grubun üzerine İsrail savaş uçakları bombalar yağdırdı.
Eş zamanlı olarak Gazze kentinin Şucaiyye, Tel el-Heva ve Zeytun mahalleleri bu kez İsrail topçuları tarafından vuruldu.
Sivil Savunma Birimi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Beyt Lahiye Projesi bölgesinde bazı vatandaşların İsrail savaş uçaklarının hedefi olduğunu duyurdu.
Hava saldırısı ve topçu atışları sonucu ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşmasını yaparken, Washington caddelerinde binlerce gösterici, Gazze'de savaşın sonlandırılması ve İsrail'e silah tedarikinin durdurulması için büyük yürüyüşler düzenledi.
*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.