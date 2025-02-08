İstanbul'da yangın, sabah saat 04.00 sıralarında, Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda, bilinmeyen bir nedenle çıktı.

ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

Edinilen bilgiye göre, daha önce Mühürdar Karakolu olarak kullanılan, restorasyon çalışması süren ve çevresi metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.