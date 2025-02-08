Restore edilen Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
İstanbul Kadıköy'de, önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanılan ve restorasyon çalışması süren, çevresi kapatılan yapıda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da yangın, sabah saat 04.00 sıralarında, Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda, bilinmeyen bir nedenle çıktı.
ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI
Edinilen bilgiye göre, daha önce Mühürdar Karakolu olarak kullanılan, restorasyon çalışması süren ve çevresi metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.
BİR KİŞİ YANARAK CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, bir kişinin içeride yanarak öldüğü belirlendi.
KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK
İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alınan ve kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.