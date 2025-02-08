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        Haberler Gündem 3. Sayfa Restore edilen Mühürdar Karakolu'nda yangın! Can kaybı var | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Restore edilen Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!

        İstanbul Kadıköy'de, önceden Mühürdar Karakolu olarak kullanılan ve restorasyon çalışması süren, çevresi kapatılan yapıda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken 1 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 07:58 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:30
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        Mühürdar Karakolu yandı! Can kaybı var!
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        İstanbul'da yangın, sabah saat 04.00 sıralarında, Kadıköy'de Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan 3 katlı tarihi yapıda, bilinmeyen bir nedenle çıktı.

        ALEVLER TÜM BİNAYI SARDI

        Edinilen bilgiye göre, daha önce Mühürdar Karakolu olarak kullanılan, restorasyon çalışması süren ve çevresi metal levhalarla kapatılan binada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm yapıyı sardı.

        BİR KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası yapılan incelemede, bir kişinin içeride yanarak öldüğü belirlendi.

        KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

        İtfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alınan ve kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Mühürdar karakolu
        #Son dakika haberler
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