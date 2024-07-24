Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu

Namazın ardından tespih çekildiği sırada O.N.K'nin elinde metal bir cismin bulunduğunu, dikkatli baktığında ise bıçak olduğunu fark ettiğini aktaran Kiraz, "Ben de sesimi çıkarmadım, ortamı biraz gözledim. Namaz bitince de direkt imam odasına geçmedim. Cemaatten bir amcamızın yanına geçtim, hasbihal ettim ama gözüm hala onun üstündeydi." diye konuştu.