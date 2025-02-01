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        Haberler Gündem 3. Sayfa GÜNDEM: Av tüfeğiyle vurulan Fatma Koçaklı öldü! Dini nikahlı eş gözaltında | Son dakika haberleri

        Av tüfeğiyle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!

        Adana'da, 21 yaşındaki Fatma Koçaklı, evinde av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri dini nikahlı eşi Mikail B.'yi gözaltına aldı. Genç kadının intihar mı ettiği cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:06
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        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
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        Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde silah sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        GENÇ KADININ ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde bulunan Fatma Koçaklı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koçaklı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        DİNİ NİKAHLI KOCA GÖZALTINDA

        Polis, Koçaklı'nın dini nikahlı eşi Mikail B'yi gözaltına aldı. Cinayet dedektifleri kadının intihar mı ettiği yoksa cinayet kurban mı gittiğini araştırıyor.

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        #adana
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