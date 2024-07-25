Haraç suçlamasından da kurtulmuş! Katliamdan önceki vukuatı!

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Bingöl'de kan donduran olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkiinde yaşandı. Madde bağımlısı olan Emir Can Zazaoğlu (19), tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladı.

SOSYAL MEDYADA YER ALAN İDDİA Dakikalar içinde 9 kişiyi bıçakla vahşice yaralayan ve 4 kişinin ölümüne neden olan Zazaoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia sosyal medyada geniş yer buldu.

GEÇEN AY BÜFECİDEN HARAÇ İSTEMİŞ Zazaoğlu'nun, haziran ayında Bingöl’de bir büfe işletmecisinden haraç istediği, büfe sahibinin polise haber verdiği ve zanlının gözaltına alındığı ileri sürüldü.

SAVCIYI TEHDİTTEN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞ Çok sayıda sabıka kaydı olan zanlının mahkemeye çıkartıldığı, herkesin içinde Cumhuriyet Savcısı'nı tehdit etmesi üzerine mahkeme heyeti tarafından cezaevine gönderildiği iddia edildi.

OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE SERBEST KALDI İDDİASI Zazaoğlu'nun avukatının acil tedavi edilmesi gerektiği talebiyle, şüphelinin serbest kalmasını istediği ve bir ay cezaevinde kalan katil zanlısının, katliamdan 3 gün önce serbest kaldığı ileri sürüldü. Serbest kalan bağımlının, uyuşturucu kullandıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirdiği belirtildi. Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre! Haberi Görüntüle