Türkiye, Paris 2024'te 102 sporcuyla madalya mücadelesi verecek

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 18 branşta toplam 102 sporcuyla temsil edilecek. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor organizasyonunda 102 milli sporcu madalya mücadelesi verecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye temsil edecek sporcular şunlar:

Branş Sporcu Disiplin - Sıklet Kota Kotayı aldığı müsabaka Kotayı aldığı derecesi Atıcılık İsmail Keleş 10 metre havalı tabanca Ülke 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Atıcılık Yusuf Dikeç 10 metre havalı tabanca Ülke ISSF Olimpik Sıralama Listesi 3. Atıcılık Şimal Yılmaz 10 metre havalı tabanca Ülke Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Gümüş madalya Atıcılık Şevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabanca Sporcu ISSF Olimpik Sıralama Listesi 2. Atıcılık Sena Can Skeet Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 8. Atıcılık Oğuzhan Tüzün Trap Ülke Plak Atışları Final Olimpiyat Elemeleri Şampiyonası Bronz madalya Atıcılık Rümaysa Pelin Kaya Trap Ülke Plak Atışları Avrupa Şampiyonası Bronz madalya Atletizm Kaan Kigen Özbilen Maraton Bireysel 2023 Barselona Maratonu 2.05.37 Atletizm Kayhan Özer 100 metre Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 48. Atletizm Ersu Şaşma Sırıkla atlama Bireysel Almanya Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması 5.90 metre Atletizm Salih Korkmaz 20 km yürüyüş Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 1.19.49 Atletizm Meryem Bekmez 20 km yürüyüş Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 41. Atletizm Tuğba Danışmaz 3 adım atlama Bireysel Avrupa Atletizm Şampiyonası 14.57 Atletizm Yasmani Copello Escobar 400 metre engelli Bireysel 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası 48.66 Atletizm Ayşe Tekdal Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Ülke Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası 20. Atletizm Mazlum Demir Maraton Yürüyüş Karma Takım Bayrak Ülke Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası 20. Atletizm Berke Akçam 400 metre engelli Bireysel Avrupa Atletizm Şampiyonası 48.14 Atletizm Alperen Acet Yüksek atlama Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 27. Atletizm Buse Savaşkan Yüksek atlama Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 28. Atletizm Emel Dereli Gülle atma Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 25. Atletizm Necati Er 3 adım atlama Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 25. Atletizm Özkan Baltacı Çekiç atma Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 29. Atletizm Eda Tuğsuz Cirit atma Bireysel WA Olimpik Sıralama Listesi 32. Badminton Neslihan Yiğit Arın Tek kadınlar Bireysel BWF Dünya Sıralaması 21. Yol Bisikleti Burak Abay Yol yarışı Ülke UCI Yol Bisikleti Ülkeler Dünya Sıralaması Listesi 40. Boks Buse Naz Çakıroğlu 50 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Hatice Akbaş 54 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Esra Yıldız Kahraman 57 kilo Bireysel 2. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası Altın madalya Boks Gizem Özer 60 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Busenaz Sürmeneli 66 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Altın madalya Boks Samet Gümüş 51 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Gümüş madalya Boks Tuğrulhan Erdemir 71 kilo Bireysel 2023 Avrupa Oyunları Bronz madalya Boks Kaan Aykutsun 80 kilo Bireysel 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası Altın madalya Artistik Cimnastik Ferhat Arıcan Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Adem Asil Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Ahmet Önder Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik İbrahim Çolak Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Artistik Cimnastik Emre Dodanlı Takım-Bireysel Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 10. Eskrim Enver Yıldırım Kılıç Bireysel Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası 1. Eskrim Nisanur Erbil Kılıç Bireysel Avrupa Olimpiyat Kotası Şampiyonası 2. Güreş Hamza Bakır Grekoromen 130 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Güreş Ali Cengiz Grekoromen 87 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Enes Başar Grekoromen 60 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Güreş Burhan Akbudak Grekoromen 77 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Güreş Taha Akgül Serbest 125 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Bronz madalya Güreş İbrahim Çiftçi Serbest 97 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu Kadınlar 68 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Altın madalya Güreş Nesrin Baş Kadınlar 62 kilo Ülke Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası 1. Güreş Zeynep Yetgil Kadınlar 53 kilo Ülke Olimpiyat Oyunları Güreş Kota Turnuvası Bronz madalya Güreş Evin Demirhan Yavuz Kadınlar 50 kilo Ülke 2023 Dünya Şampiyonası 5. Güreş Yasemin Adar Yiğit Kadınlar 76 kilo Ülke 2024 Avrupa Olimpiyat Kota Turnuvası 1. Halter Muhammed Furkan Özbek Erkekler 73 kilo Bireysel Dünya sıralaması 7. Judo Tuğçe Beder Kadınlar -48 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 15. Judo Fidan Ögel Kadınlar -70 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 28. Judo Kayra Özdemir Kadınlar +78 kilo Ülke IJF Olimpik Sıralama Listesi İlk 17 Judo Salih Yıldız Erkekler -60 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 9. Judo Vedat Albayrak Erkekler -80 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 11. Judo Mihael Zgank Erkekler -90 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 6. Judo İbrahim Tataroğlu Erkekler +100 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi İlk 17 Judo Muhammed Demirel Erkekler -66 kilo Bireysel IJF Olimpik Sıralama Listesi 25. Okçuluk Mete Gazoz Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Ulaş Berkim Tümer Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Muhammed Abdullah Yıldırmış Klasik Yay Erkek Takım Ülke 2023 Dünya Şampiyonası Gümüş madalya Okçuluk Elif Berra Gökkır Kadınlar Klasik Yay Bireysel Ülke Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri Bronz madalya Kürek Elis Özbay Tek çifte (1X) Bireysel Dünya Olimpiyat Kota Yarışması 11. Masa Tenisi Sibel Altınkaya Tek kadınlar Bireysel ITTF Olimpik Sıralama Listesi 65. Modern Pentatlon İlke Özyüksel Mihrioğlu Kadınlar Bireysel UIPM Olimpik Sıralama Listesi 4. Modern Pentatlon Buğra Ünal Erkekler Bireysel UIPM Olimpik Sıralama Listesi 33. Tekvando Merve Dinçel Kavurat 49 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hatice Kübra İlgün 57 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 4. Tekvando Nafia Kuş Aydın 67 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 2. Tekvando Hakan Reçber 68 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 3. Tekvando Emre Kutalmış Ateşli +80 kilo Bireysel WT Olimpik Sıralama 5. Voleybol A Milli Kadın Takımı (12+1 kişi) Takım Ülke FIVB Kadınlar Olimpiyat Eleme Turnuvası Altın madalya Yüzme Kuzey Tunçelli 800 ve 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Avrupa Şampiyonası - 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 7.48.75 - 14.58.67 Yüzme Berke Saka 100 metre sırtüstü ve 200 metre bireysel karışık Bireysel 2023 Türkiye Şampiyonası 54.46 - 1.58.20 Yüzme Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest Bireysel 2023 Gençler Dünya Şampiyonası 15.00.57 Yüzme Berkay Ömer Öğretir 100m Kurbağalama Bireysel Avrupa Yüzme Şampiyonası 59.23.00 Yüzme Ecem Dönmez 4x200 metre serbest bayrak Ülke WA Olimpik Sıralama Listesi 8:05.21 Yüzme Ela Naz Özdemir 4x200 metre serbest bayrak Ülke WA Olimpik Sıralama Listesi 8:05.21 Yüzme Gizem Güvenç 4x200 metre serbest bayrak Ülke WA Olimpik Sıralama Listesi 8:05.21 Yüzme Zehra Duru Bilgin 4x200 metre serbest bayrak Ülke WA Olimpik Sıralama Listesi 8:05.21 Yelken Yiğit Yalçın Çitak ILCA 7 Ülke 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası 28. Yelken Ecem Güzel ILCA 7 Ülke 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası 36. Yelken Merve Vatan IQ Foil Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 5. Yelken Derin Atakan Formula Kite Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 4. Yelken Beste Kaynakçı Nacra 17 Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 2. Yelken Alican Kaynar Nacra 17 Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 2. Yelken Deniz Çınar 470 Karma Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 5. Yelken Lara Nalbantoğlu 470 Karma Ülke Tüm Sınıflar Son Olimpiyat Kota Yarışı 5.

Milli sporcular Paris'te atıcılık, atletizm, badminton, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme branşlarında yarışacak.

KATILIMDA SON 3 OLİMPİYATIN GERİSİNDE Paris'te 102 sporcuyla madalya arayacak Türkiye, katılım sayısında son üç olimpiyat oyunun gerisinde kaldı. Tarihinin en yüksek katılımını 114 sporcuyla 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda sağlayan Türkiye, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda 103, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise 108 sporcu ile mücadele etmişti. REKLAM KADINLAR İKİNCİ KEZ ERKEKLERDEN ÇOK Türkiye'nin olimpiyat kafilesinde ikinci kez kadın sporcu sayısı, erkeklerden fazla olacak. Paris'te ay-yıldızlı formayı terletecek kafilede 54 kadın ve 48 erkek sporcu bulunuyor. Türkiye'nin en fazla kadın sporcu ile temsil edildiği olimpiyat, 66 kişiyle 2012 Londra Olimpiyat Oyunları olmuştu. TAKIM SPORLARINDA VOLEYBOL Takım sporlarında A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris'teki tek Türk ekibi olacak. Son yıllardaki başarılarıyla dikkati çeken milli takım, üst üste iki, tarihinde ise üçüncü kez olimpiyatlarda yer alacak. Ay-yıldızlı takım, 2012 Londra ve 2020 Tokyo olimpiyatlarında mücadele etmişti.

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYAT MACERASI Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 41 altın, 27 gümüş, 36 da bronz madalya kazandı. Milli sporcular, olimpiyatlarda 9 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti. Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 104 madalyanın 66'sı güreşte, 11'i halterde, 9'u tekvandoda, 7'si boksta, 4'ü karatede, 3'ü atletizmde, 2'si judoda ve birer tane okçuluk ile cimnastikte geldi.

> En başarılı olimpiyat Roma Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti. REKLAM > Tokyo 2020 en çok madalya kazanılan olimpiyat Türkiye en çok madalyayı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandı. Japonya'nın başkentinde gerçekleştirilen olimpiyatlara 108 sporcu ile katılan Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya aldı. Türkiye'nin bu sayıya ulaşmasında Tokyo 2020'de ilk kez yer alan karatede alınan 4 madalya etkili oldu.

> Madalyasız olimpiyatlar Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu. Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu. REKLAM TEAM TÜRKİYE * Türkiye'nin halterdeki madalya umudu: Muhammed Furkan Özbek. Koparmada 152, silkmede 189 kilo kaldıran Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek tek halterci olacak. * Türkiye kürek sporunda Paris'te ilkleri yaşayacak. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Elis Özbay, kürek branşında Türkiye'yi temsil edecek ilk kadın sporcu olacak. Para kürek branşında da karışık iki çifte kategorisinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan Yiğit Doğukan Bozkurt-Nurşen Şen ekibi, Türk spor tarihine geçti. Türkiye böylece tarihinde ilk kez kürek branşında paralimpik oyunlarına sporcu gönderme hakkı kazandı.

* Türkiye'den olimpiyata en çok sporcu gönderen branş: Atletizm. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 16 kişiyle kota alan atletizm, olimpiyatlara en çok sporcu götüren branş olarak ön plana çıktı. Bu sporculardan Yasmani Copello ve Emel Dereli, üçüncü kez olimpiyatlarda madalya mücadelesi verecek. Kadroda yer alan Tuğba Danışmaz, Mazlum Demir, Berke Akçam, Alperen Acet ve Buse Savaşkan ise ilk defa olimpiyatlarda mücadele edecek. REKLAM * 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda badminton branşında Türkiye'yi bir sporcu temsil edecek. Bu branşta Türkiye'den sadece Neslihan Yiğit Arın mücadele verecek. Milli sporcu, Badminton Dünya Federasyonu (BWF) tarafından açıklanan dünya sıralamasındaki yerinden dolayı Paris 2024'te gitmeye hak kazandı. * Türkiye, atıcılıkta 7 sporcuyla madalya arayacak. Olimpiyatlarda Türkiye adına İsmail Keleş, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz ve Şevval İlayda Tarhan 10 metre havalı tabanca, Sena Can skeet, Oğuzhan Tüzün ve Rümaysa Pelin Kaya trap kategorisinde mücadele verecek. Türkiye, bu branşta daha önce olimpiyatlarda madalya elde edemedi.

* Türkiye artistik cimnastikte ilk kez takım kotasıyla olimpiyatlarda yer alacak. Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Emre Dodanlı ve Kerem Şener'den oluşan Türk Milli Takımı, takım elemelerinde 247.692 puan elde ederek 10. oldu ve Türkiye cimnastik tarihinde bir ilki başarıp olimpiyat kapısını açtı. * Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 11 güreşçiyle temsil edilecek Türkiye, olimpiyatlarda daha önce aldığı 104 madalyanın 66'sını bu branşta kazandı. * Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da modern pentatlon branşında ilkleri yaşayacak. Uluslararası Modern Pentatlon Birliği'nin (UIPM) yaptığı olimpik sıralamaya göre milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, Paris'te madalya mücadelesi verecek.

REKLAM * Türkiye boksta 8 isimle Pariste boy gösterecek. Olimpiyatlarda Türkiye adına Samet Gümüş, Tuğrulhan Erdemir, Kaan Aykutsun, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Esra Yıldız Kahraman ve Gizem Özer mücadele edecek. Türkiye'nin olimpiyatlarda boksta kazandığı ilk altın madalyayı 1 yıl ertelemeli olarak 2021'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli elde etti. Sürmeneli'den önce finalde boy gösteren Buse Naz Çakıroğlu ise, kazandığı gümüş madalyayla Türkiye'ye boks branşında olimpiyat madalyası kazandıran ilk kadın boksör oldu. * 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi eskrim branşında 2 sporcu temsil edecek. Paris 2024'de milli sporcular Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, kılıç kategorisinde madalya mücadelesi verecek. * A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez katıldığı olimpiyatlarda "madalya" peşinde. Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü kez bu organizasyonda yer alacak.

Milli voleybolcular, 2023'ün eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti. "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. REKLAM Milli takım, yenilenen kadrosu ve geçen yıl takımın başına getirilen İtalyan başantrenör Daniele Santarelli'yle Paris'te madalya için servis kullanacak. * Türkiye okçulukta 4 milli sporcuyla madalya arayacak. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, olimpiyatlarda bireysel yarışmaların yanı sıra klasik yay erkekler takım müsabakalarında da madalya mücadelesi verecek. Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ilk kez olimpiyatlarda yarışacak. Türkiye'nin okçuluk branşındaki tek olimpiyat madalyasını, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan Mete Gazoz elde etti. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında yapılan oyunlarda, erkekler klasik yay finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Mete böylece Türk okçuluk tarihinin en büyük başarısına imza attı.

* Türkiye judoda 24 yıldır olimpiyat madalyasına hasret. Türkiye'yi judo branşında temsil edecek 8 sporcudan 5'i ilk kez olimpiyatlarda boy gösterecek. Kadınlar +78 kiloda mücadele veren Kayra Özdemir, üçüncü kez olimpiyat oyunlarında tatamiye çıkacak. Erkekler -81 kiloda kota alan Vedat Albayrak ile erkekler 90 kiloda mücadele eden Mihael Zgank, kariyerlerinde ikinci kez bu heyecanı yaşayacak. REKLAM * Milli yüzücüler "ilk madalya" için kulaç atacak. Paris 2024'te Türkiye'yi yüzmede 8 sporcu temsil edecek. Olimpiyatlarda Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin ve Berke Saka madalya mücadelesi verecek.

PARİS 2024'E DOĞRU * Olimpiyatlar 100 yıl sonra üçüncü kez Paris'te. 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları, üçüncü kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Modern olimpiyatların başladığı 1896 yılından bu yana gerçekleştirilen 29 olimpiyat organizasyonundan 16'sı Avrupa, 6'sı Kuzey Amerika, 4'ü Asya, 2'si Avustralya ve 1'i Güney Amerika kıtasında yapıldı. ABD, toplam 4 organizasyonla bu heyecanın en fazla yaşandığı ülke oldu. * Dünyanın gözü 2024 Olimpiyat Oyunları için Fransa'nın başkenti Paris'e çevrilirken, organizasyon için hazırlanan 34 farklı tesis sporcuları bekliyor. * Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın toplam maliyetinin yaklaşık 8 milyar Euro olduğu tahmin ediliyor.

* Oyunlarda, 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda 32 branşta toplam 329 etkinlik gerçekleştirilecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek. * Yaz olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler, bu avantajlarını genelde iyi bir şekilde kullandı. Pekin 2008'de Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez zirvede yer alırken, Londra 2012'de Büyük Britanya, Rio 2016'da Brezilya ve Tokyo 2020'de Japonya tarihi başarılara imza attı.