Şahan Gökbakar ile Zeynep Koçak'tan duyarsızlığa tepki

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de salı günü saat 03.30'da çıkan yangın, büyük bir faciaya neden oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde yaptığı yeni açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

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Gün boyunca söndürme çalışmalarının sürdüğü otelin hemen yanı başındaki otellerde kalan bazı turistler ise büyük bir facia yaşanmamış gibi tatillerine devam etti. Kayak keyfi yaşamaya devam edenler, kelimenin tam anlamıyla vicdan sızlattı.

Şahan Gökbakar, yangın faciasının yaşandığı otele yakın bölgede kayak yapmaya devam edenlere sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi.

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Şahan Gökbakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Yan otelde yangında insanlar çoluk çocuk can vermiş. Hiçbir şey olmamış gibi pistte kayak yapıyorlar ya... Lan, siz nasıl insansınız!"

Oyuncu - senarist Zeynep Koçak da yanan otelin gölgesinde kayak keyfi yaşayanlara tepki gösterdi: "Film yazarken; "Bir insanın nasıl bir karakteri olduğunu gerçekten görmek için onu zor bir duruma sokun" derler... Tıpkı burada olduğu gibi bazıları orada birilerinin yandığını bilmesine rağmen hayatlarına devam ediyor. Böyle insanlar yazılmaya bile değmeyen, hayatta da kimseye hiçbir şey katmayan, 120 sayfalık senaryoda 've arkada hâlâ kaymaya ve eğlenmeye devam eden insanlar vardır' cümlesi kadar kısa ve değersizler.