Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Özdağ'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLİYOR

Ümit Özdağ, Metris Cezaevine götürülecekken karar değiştirildi ve Silivri Cezaevine götürülüyor.

"PAYLAŞIMLAR AYRIMCILIĞA YÖNLENDİRİCİ"

Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla tutuklanan Ümit Özdağ ile ilgili kararda, Özdağ'ın farklı tarihlerdeki sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekilerek "Ülkede bulunan yabancı uyruklu şahısları, sığınmacıları, mültecileri ve özellikle Suriyeli kişileri hedef alarak paylaşımlar yapıldığı, söz konusu paylaşımların Valilikler, İç İşleri Bakanlığı. Emniyet Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi tarafından yalanlandığı, söz konusu paylaşım içeriklerinin halkın bir kesiminin diğer kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığa ayrımcılığa yönlendirici nitelikte olduğu" belirtildi.

"KAYSERİ'DEKİ OLAYLARIN SORUMLUSU"

Geçen yaz Kayseri'deki olaylar hatırlatılırken "25 emniyet personeli ve 1 itfaiye personelinin yaralanmasına neden olunduğu ve olayların oluşumunda şüphelinin ve şüphelinin mensubu olduğu partiye müzahir şahıslar tarafından yapılan paylaşımlar neticesinde gerçekleştiği" vurgulandı.

"KAÇACAĞINA YÖNELİK SOMUT OLGU"

Somut tehlike unsurunun gerçekleştiğinin anlaşıldığı belirtilen karar yazısı şöyle devam etti: "Söz konusu paylaşımların adedi, somut tehlikenin gerçekleşme şekli, eylemlerin yoğunluğu ve süreklilik arz edişi dikkate alındığında) dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptanması, Avrupa Insan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, Anayasa'nın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nın 100/1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında eylemlerin gerçekleşme şekilleri dikkate alındığında kaçacağına yönelik somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, 5271 sayılı CMK hükümleri nazara alındığında şüphelinin tutuklanmasına engel bir halin bulunmaması, Anayasasının 13. Maddesinde ifade olunan " Ölçülülük İlkesi" gözetildiğinde tutuklamaya alternatif adli kontrol altına alınma tedbirlerinin bu aşamada şüpheli açısından yetersiz kalacağı değerlendirildiğinden 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100, 101 ve devam eden maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verildi."

ÖZDAĞ'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu, Özdağ'ın tutuklanması sonrası Genel Başkan Vekili olarak görevlendirildi. ÜMİT ÖZDAĞ'IN X HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI Ümit Özdağ 'ın X hesabından yapılan açıklamada: "Ümit Özdağ tutuklandı! Adalet tutuklandı! Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı! Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı! Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı! Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest kalmasın diyen şehit anaları tutuklandı! Tribünlerde "Ne mutlu Türk'üm diyene" diye bağıran taraftarlar tutuklandı! "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye haykıran milyonlarca Atatürkçü tutuklandı. Beni tutuklayabilirsiniz ama öldürmeden susturamazsınız!" denildi. Ümit Özdağ tutuklandı!

Adalet tutuklandı!

Asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçi tutuklandı!

Açlık sınırının altında yaşayan emekliler tutuklandı!

Sığınmacı ve kaçaklarla vatanını paylaşmak istemeyen vatanseverler tutuklandı!

Terörist başı, bebek katili Öcalan serbest… — Ümit Özdağ (@umitozdag) January 21, 2025 ÖZEL: RAKİBİNİ TUTUKLATMAK ACİZLERİN İŞİDİR CHP Genel Başkanı Özel "Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir. Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir. Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. Mevkidaşını hapiste tutmak korkakların işidir. Rakibini tutuklatmak acizlerin işidir. Bu hukuksuz rejimle cesaretle mücadele edecek, ilk sandıkta bu düzeni değiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına ilişkin kararla adalet bir seyyar giyotin marifetiyle bir kez daha katledilmiştir.



Bir siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 21, 2025 İMAMOĞLU: HERKES BUNUN YARGIYA SİYASETİN MÜDAHALESİ OLDUĞUNU BİLİYOR İBB Başkanı İmamoğlu "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek. Milletimize sözümüzdür." dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Herkes bunun yargıya siyasetin müdahalesi olduğunu biliyor. Bu uygulamaların altında imzası olan akıl elbet millet iradesine yenilecek ve o koltuklardan gidecek.



Milletimize sözümüzdür. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 21, 2025 DERVİŞOĞLU: BU İHANETE GEÇİT VERMEYECEĞİZ İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "İstibdat'a karşı, ‘Hürriyet’ diye haykıracağız. Bunlar, FETÖ'nün ortakları olduğu kadar, öğrencileridir de. Ne yapsalar boş, onlar için artık her şey bitmiştir. Bu ihanete geçit vermeyeceğiz!" açıklamasında bulundu. KILIÇDAROĞLU: SAYIN ÜMİT ÖZDAĞ’IN TUTUKLANMASI KABUL EDİLEMEZ CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Hukuk tanımaz, zalim bir yönetim altında yaşıyorsanız; sağcı veya solcu, dindar ya da seküler olmanızın hiçbir farkı yoktur ve düşüncelerinizin bir önemi kalmaz. Onlar için önemli olan tek şey, kendilerinden olup olmadığınızdır. Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür olabilirsiniz. Ancak onların fikirlerine karşı çıkıyor ve bunu dile getiriyorsanız, ya fakir kalır ya da tutuklanırsınız. Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Tekrar ifade ediyorum, toplumsal ittifakın tesisi elzemdir." açıklamasını yaptı.

Hukuk tanımaz, zalim bir yönetim altında yaşıyorsanız; sağcı veya solcu, dindar ya da seküler olmanızın hiçbir farkı yoktur ve düşüncelerinizin bir önemi kalmaz. Onlar için önemli olan tek şey, kendilerinden olup olmadığınızdır.



Eğer onlar gibi düşünüyorsanız, zengin ve özgür… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 21, 2025 NE OLMUŞTU? Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti. Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı. Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. ÜMİT ÖZDAĞ'IN İLK İFADESİ Ümit Özdağ'ın ilk ifadesinde: “Suriye'nin bölünmemesini savunarak Suriyelilerin gerçek dostu olanlar bizleriz. Ancak ülkemizde bulunduğu sırada Türk halkını rahatsız eden, yasa dışı eylemlerde bulunan ve çevreye zarar veren Suriyeliler, Afganlar ve diğerleriyle ilgili olarak parti olarak tepkimizi ifade etmek en demokratik hakkımızdır. Bu tepki, Arap düşmanlığı, Suriye düşmanlığı ya da ırkçılık değil; makul bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın gereğidir. REKLAM Suriyelilere karşı ülkemizde gerçekleşmiş hiçbir şiddet olayıyla Zafer Partisi arasında örgütsel bir bağ yoktur ve olmamıştır. Bu konuda Zafer Partisi, diğer partilerden çok daha hassas davranmıştır ve davranmaya devam edecektir. Bütün bu nedenlerle hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ederim.” dedi. SAVCILIĞIN SEVK YAZISINDA 11 PAYLAŞIMINA YER VERİLDİ Savcılığın sevk yazısında, Özdağ'ın 11 sosyal medya paylaşımına yer verildi. Paylaşımların yapıldığı tarihler sonrasında yakalandığı tarihe kadar birçok kez benzer mahiyette, yabancı uyruklu ve Türkiye'de mülteci olarak bulunan insanlara karşı halkı tahrik edici birçok söylem ve paylaşımın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğünce tespit edildiği aktarıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından tanzim edilen raporun da yer aldığı yazıda, 30 Haziran ila 7 Temmuz 2024 tarihlerinde Kayseri'de meydana gelen ve yaklaşık 15 bin 100 kişinin protesto eylemlerine katıldığı, olayların meydana geldiği mahallelerde 263 ikamet ile işyeri ve 166 araçta zarar meydana geldiği, olaylar neticesinde 25 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığı, ayrıca olaylara katılan şahıslarla ilgili yapılan değerlendirmede, Zafer Partili ve müzahir şahıslar tarafından sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlardan etkilenmiş olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.

"PAYLAŞIMLAR KIŞKIRTICI" Paylaşımlarının kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği vurgulandı. Sevk yazısında ayrıca, şüphelinin genel başkanı olduğu partinin mensupları ile bu partiye müzahır şahıslar tarafından sosyal platformlarda yapmış oldukları paylaşımların da Kayseri'de meydana gelen toplumsal olaylara katılanları etkilemiş olduğunun değerlendirildiği, ayrıca 19 Ocak tarihinde partisinin toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sarf ettiği söz ve beyanların tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Özdağ'ın bu gerekçelerle üzerine atılı suçu süreklilik ve yoğunluk arz edecek şekilde işlemesi durumu karşısında kendisine verilecek üst sınırdan takdir edilmesi gerekliliği, dolayısıyla tutuklama nedeninin bulunduğu belirtildi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.