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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışında 67 ili geride bıraktı - Emlak Haberleri

        Türkiye'de en fazla konut İstanbul'un Esenyurt ilçesinde satıldı

        Türkiye'de geçen yıl en fazla konutun satıldığı ilçe 31 bin 263 ile İstanbul Esenyurt olurken, burayı 22 bin 552 ile Gaziantep'in Şehitkamil ve 21 bin 671 ile Ankara'nın Çankaya ilçeleri izledi. Böylece Esenyurt, aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa'nın olduğu Türkiye'deki 67 ili geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:44
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        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
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        Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden (TÜİK) derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu.

        İstanbul, 239 bin 213 ile konut satışında en yüksek paya sahip il olurken, burayı 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir takip etti.

        İlçe bazında bakıldığında ise İstanbul Esenyurt, 31 bin 263 ile en çok konutun satıldığı ilçe olarak kayıtlara geçti. Böylece Esenyurt, aralarında Trabzon, Diyarbakır, Aydın ve Manisa'nın olduğu Türkiye'deki 67 ili geride bıraktı.

        Konut satış rakamlarında Esenyurt'u 22 bin 552 konutla Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi izledi.

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        Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesinde de geçen yıl 21 bin 671 konutun satışına imza atıldı.

        Antalya'nın Kepez ilçesinde 20 bin 932 konut satılırken, 2024'te en çok konutun satıldığı 5. ilçe 20 bin 528 ile Bursa Nilüfer oldu.

        ALACAKAYA'DA 26 KONUT SATILDI

        Elazığ Alacakaya, geçen yıl konut satışının en düşük olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ilçede yıl boyunca sadece 26 konutun satışı tamamlandı.

        Alacakaya'yı 34 ile Bursa'nın Harmancık ve 35 ile Çorum'un Dodurga ilçeleri takip etti.

        En düşük konut satışının gerçekleştiği diğer ilçeler ise 48 ile Afyonkarahisar'ın Bayat ve 49 ile Batman'ın Beşiri ilçeleri oldu.

        Türkiye'de geçen yıl en fazla ve en az konut satışının yapıldığı ilçeler şöyle:

        En Çok Konut Satışı Yapılan İlçeler En Az Konut Satışı Yapılan İlçeler
        Esenyurt-İstanbul 31.263 Alacakaya-Elazığ 26
        Şehitkamil-Gaziantep 22.552 Harmancık-Bursa 34
        Çankaya-Ankara 21.671 Dodurga-Çorum 35
        Kepez-Antalya 20.932 Bayat-Afyonkarahisar 48
        Nilüfer-Bursa 20.528 Beşiri-Batman 49
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