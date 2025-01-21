Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü: Sözün bittiği yerdeyiz
Ünlüler, 76 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, salı günü saat: 03.30'da çıkan yangın, faciaya neden oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde hayatını kaybedenlerin sayınının 76'ya yükseldiğini açıkladı.
Ünlüler, faciadan dolayı duydukları üzüntülerini paylaştı, "Sözün bittiği yerdeyiz."
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Türkan Şoray: Kartalkaya'da yangın faciası! Maalesef canlarımız kaybettik. Yüreğimiz yandı. Derinden etkilendiğim bu olayda, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyorum.
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Hülya Koçyiğit: Bugün, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangın haberiyle yüreğimize ateş düştü. Büyük umutlar ile hazırlanan valizler, belki günler öncesinden yapılan planlar yerini büyük bir acıya bıraktı. Çok üzgünüm. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelere sabır diliyorum.
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Tarkan: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzücü. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun.
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Şahan Gökbakar: Kartalkaya'da yaşanan bu facia için çok üzgünüm... Cevabı belli sorular sormanın anlamı olmadığına karar verdim. O nedenle sadece baş sağlığı dileyeceğim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ver baş sağlığı diliyorum.
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Ali Sunal: Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaşanan bu felaket nedeniyle bu akşam yayınlanması planlanan 'Ali ile Aramızda' programını iptal ediyoruz.
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Erol Evgin: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat ve yaralı sayılarının artmaması için dua ediyorum.
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Cem Yılmaz: Başımız sağ olsun… Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz, kabul edilemez. Her şeye alıştık. Allah sabır versin.
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Yılmaz Erdoğan: Yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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Emel Sayın: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.
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Ajda Pekkan: Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.
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Erdal Beşikçioğlu: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu elim olayda can kaybının artmaması için ve yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.
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Tolga Çevik: Bütün bu haberler yüreğimizi parçalıyor. Bolu'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sivas'ta patlama sonucu yaralanan sporcularımızın da kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
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Semiramis Pekkan: Kartalkaya'da yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifa dilerim. Bu büyük acıyı yürekten paylaşıyor, bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.
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Edis: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Böyle acı olaylar bir daha yaşanmasın. Kalbim sizlerle.
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Barış Kılıç: Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
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Ebru Yaşar: Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın dehşet verici. Sorumlular bulunmalı! Çocuklarıyla tatillerini geçirmeye giden aileler nereden bilebilirdi böyle bir dehşetin içerisinde kalacaklarını... Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum. Herkesin başı sağ olsun.
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Zafer Algöz: Bolu yangınında ölen vatandaşlarımızın sayısı artıyor. Yangın merdiveni yok, uyarı sistemi yok. Bakalım ihale kimlere kalacak? Çok üzücü çok yazık. Ölen vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum.
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Ferhat Göçer: Bolu'da yaşanan faciada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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Alişan: Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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Ebru Gündeş: Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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Sıla Gençoğlu: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen elim kaza hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.
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Gani Müjde: Çocuklar küçükken fırsat buldukça gittiğimiz bir oteldi Kartal Otel. Anılarımız ve içimiz yandı otelle ve kayıplarımızla birlikte. Ama ne yalan söyleyeyim yangın merdiveninin olmayacağı hiç aklımıza gelmemişti. Kayıplarımızın yakınlarına sabır diliyorum.
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Serenay Sarıkaya: Bu nasıl bir karanlık, nasıl bir çaresizliktir? Yüreklerimiz yandı. Canlarımız gitti. Bu tedbirsizliğe, bu kadar çok can kaybına inanmak istemiyorum. Buna alışmak, hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil. Hiçbir şey normal değil! Çok acı, çok yazık...
Yangında hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve sabır diliyorum.
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Oğuzhan Koç: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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Hande Yener: Geçmiş olsun Kartalkaya... Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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Zeynep Bastık: Çok çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.
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Şimal: Geçmiş olsun Bolu... Yangında hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.
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Aylin Kontente: Başımız sağ olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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Tolgahan Sayışman: Rabbim hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, geri de kalanlara sabır ve güç versin.
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Hadise: Bügün Kartalkaya'da yaşanan yangın haberleriyle sarsıldım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalbim, bu acı olaydan etkilenen herkesle...
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İbrahim Büyükak: Çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara da acil şifalar diliyorum.
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Süheyl Uygur: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Vefat ve yaralı sayılarının artmaması için dua ediyorum.
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Burak Özçivit: Bolu'daki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Korkunç hadise inşallah bir daha yaşanmaz.
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Yıldız Çağrı Atiksoy: Başımız sağ olsun Bolu. Kahroldum. Allah'ım sabırların en büyüğünü diliyorum. Çok üzgünüm çok... O yardım çığlıkları ne kadar tanıdık değil mi? İçimiz parçalandı. Bu denetimsizliğin hesabını kim verecek? Can gitti can... Geç kalınan önlemleriniz batsın.
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Buçe Buse Kahraman: İhmal ne zaman kader olmaktan çıkacak canım ülkemde bilmiyorum. Ne acı... Rahmet ve sabır diliyorum. Sorumlu olan herkesin de cezasını çekmesini...
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Hazal Kaya: Çok üzgünüm çok... Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum.
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Ece Erken: Çok geçmiş olsun Kartalkaya. Başımız sağ olsun.
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Serkay Tütüncü: Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum.
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Sinem Kobal: Ah çok üzgünüm çok... Kalbim sıkıştı, içimiz parçalandı. Başımız sağ olsun. Allah, sabır versin.
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Müge Boz: O kadar üzücü ki... Kaybı olanların başı sağ olsun.
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Zeynep Tuğçe Bayat: Bolu'da olanlar akıl alır gibi değil. Çok üzgünüm. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.
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Devrim Özkan: Çok üzgünüm. Herkese sabırlar diliyorum.
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Demet Şener: Şimdi gördüm. Allah'ım sen koru.
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Burcu Biricik: Ahh! Çok korkunç, çok üzüldüm.
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Uraz Kaygılaroğlu: Ahh ahh! Çok üzgünüm.
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Güzide Duran: Çok üzgünüm.
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Özge Ulusoy: Ahh!...
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Ceyda Düvenci: Çok üzücü.
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Sıla Türkoğlu: İhmal, felaketin sessiz başlangıcıdır.
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İbrahim Tatlıses: Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
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Hande Erçel: Çok üzgünüm.. Aklım almıyor. Kalbim dayanmıyor. 76 can... Hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum.. Bolu.
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Akın Akınözü: Acı bir gün... Bolu Kartalkaya'da yaşanan felaket hepimizi derinden sarstı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
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Çağtay Ulusoy: Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Çok acı, çok üzücü, çok yazık.
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Mert Demir: Ne çok acı. Sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
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Mehmet Özgür: Başımız sağ olsun. 2018 yılından beri her sömestrde işaretli alanda karavanımızla kaldığımız Kartalkaya, ilk defa gitmediğimiz bir sömestr arasında korkunç bir facia yaşadı. Duygularım kelimelere sığmaz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
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Eda Ece: Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüm.
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Şevval Sam: Yaşanan facia inanılır gibi değil. Çok ama çok üzgünüm. Çocukları, aileleri düşününce, sorumsuzluğa duyduğum öfke ve kalbimdeki acı katlanarak artıyor. Neden hiçbir şey değişmiyor bu canım memleketimde? Herkese sabırlar diliyorum.
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Seda Bakan: Kartalkaya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim. Sömestr zamanı... Düşündükçe, okudukça delirmemek elde değil
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Kıvanç Tatlıtuğ: Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına sabırlar diliyorum. Alınacak tedbirlerle böyle felaketler bir daha asla yaşanmasın. Çok üzgünüm
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Tuba Büyüküstün: Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Umarım ortaya çıkan bu yangının sorumluları en kısa zamanda adalet önünde hesap verir ve adalet yerini bulur. Bulur ki, içimizdeki yangın bir nebze olsun diner.
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Mert Fırat: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen trajik yangından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin acılı ailelerine ve yakınlarına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.
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Rüştü Onur Atilla: Söylenecek çok şey olup da hiçbir şeyin düzeltemeyeceği korkunç bir trajedi.
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Behzat Gerçeker: Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın sebebiyle derin üzüntü yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
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Ayşegül Aldinç: Suç; samur kürk olsa kimse almaz üstüne. Yazık çok ama çok yazık! Acıyı tüm kalbimle paylaşıyorum. Allah, sabır versin.
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İlker Aksum: Başımız sağ olsun. Acil şifalar Bolu.
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Gupse Özay: Çok üzgünüm.
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Murat Cemcir: Başımız sağ olsun.
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Ersin Korkut: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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Hülya Avşar: Kartalkaya'da yaşanan ve hepimizi çok üzen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.
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Engin Altın Düzyatan: Çok üzücü... Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi hepimizi derinden sarstı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.
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Kenan Doğulu: Tarifi mümkün olmayan bir acı. Bolu Kartalkaya'daki bir otelde tüm ülkemizi yasa boğan korkunç yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
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Defne Samyeli: Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten? 76 kişi göz göre göre can verdi.
Yangın değil, resmen cinayet...
Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin DNA'sına işlenmiş kimbilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet.
Bakalım bu kez sorumlu kim çıkacak?
Nasıl bir bedel ödeyecek?
Bolu Kartalkaya'daki bu felakette yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, tüm ailelere ve sevenlerine bütün kalbimle baş sağlığı ve sabır diliyorum.