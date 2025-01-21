Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü: Sözün bittiği yerdeyiz

Defne Samyeli: Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten? 76 kişi göz göre göre can verdi.

Yangın değil, resmen cinayet...

Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin DNA'sına işlenmiş kimbilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet.

Bakalım bu kez sorumlu kim çıkacak?

Nasıl bir bedel ödeyecek?

Bolu Kartalkaya'daki bu felakette yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, tüm ailelere ve sevenlerine bütün kalbimle baş sağlığı ve sabır diliyorum.