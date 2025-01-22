Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı

79 kişinin canına mal olan yangında kamuoyuna yansıyan onay ve izin belgeleri ile ilgili iddiaları yanıtlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden Kartalkaya’nın en köklü tesislerinden biri olan Grand Kartal’ı kendi başvuruları üzerine faal müşteri kabul ederken yangın yeterliliği açısından denetlediklerini, İtfaiye Müdürlüğü’nün 8 maddelik kritik eksikler tespit ettiğini ancak başvuru geri çekilince bu can alıcı eksikliklerle ilgili Savcılık gibi hiçbir ilgili kuruma bildirimde bulunmadıklarını kabul etti.

REKLAM advertisement1

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV’de katıldığı programda gazeteci İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı. Özcan’ın açıklamaları gündeme damgasını vururken Özcan facia öncesindeki denetim süreçlerinde ihmallerini adeta itiraf etti.

REKLAM

ÖZCAN: OTEL SAHİPLERİ MUHTEMELEN MALİYETE KATLANMAK İSTEMEDİLER

Özcan süreci şöyle açıkladı:

“Burası 2200 rakımlı bir yer. Sürekli dağa tırmanıyorsunuz. İtfaiyemiz buraya 40 dakikada ulaştı. Ben bu otele bir kez 2010'da sevgili Berhan Şimşek gelmişti, ona eşlik etmek için gitmiştim. Sahiplerini tanırım. Otel 3224 metrekare. 70'li yıllarda yapılmış. 2007 öncesinde tadilat görmüş. Önü uçurum. Kayak pistinden bakıldığında 12 kat, önden bakıldığında 6 veya 7 katlı bir yer burası. Bizim belediyemize müracaat etmişler, itfaiyemize. 12 Aralık'ta müracaat etmişler. Yangın yeterlilik belgesi istemişler. Diğer belediyelerin elinde yangın yeterlilik belgesi verecek yetkin personel yok. Bize bağlı oldukları için değil. Bu formu düzenleyebilecek, belgeyi düzenleyebilecek ekip bizde. Talep halinde itfaiye müdürlüğü incelemeyi yapar diyor mevzuat. 12 Aralık'ta müracaat ediliyor, otelle ilgili yangın yeterlilik belgesi isteniyor. 16 Aralık'ta arkadaşlarımız gelip, inceliyor. 8 tane marjinal sorun bulunuyor ve 15 gün süre veriliyor. Bir nüshasını da kendilerine teslim ediyor. Onlar 15 gün içinde yerine getireceklerine 24'ünde 'başvurumuzu geri çekiyoruz' diyorlar. Muhtemelen bu maliyetlere katlanmak istemedikleri için. 'Ben başvurumdan vazgeçiyorum' deyince işlemler orada duruyor. Bu belgeyi bizden alsaydı vereceği yer Turizm Bakanlığı'ydı. İtfaiye yönetmeliğinde talep halinde verilen belge bu. Talebi geri çektiler. Muhtemelen bunlar maliyetli işler olduğu için. Raporda 'dedektör, yangın sensörü, çıkış kapılarında sıkıntılar var' deniyor.

REKLAM 3224 metrekarelik yer için yangın güvenliğine uygunluk raporu istenmiş sonuçta. Biz de 'şunları yerine getirirseniz veririz' demişiz. İtfaiye müdürüm ve ilgili başkan yardımcım gözaltında. Savcılık adına jandarma yürütüyor soruşturmayı. Biz bu tahribatsız asıl belgeyi verdik.” EKSİKLİKLERİ BİLDİRMEMEK ETİK OLARAK DOĞRU MU? Özcan’ın açıklamaları sabahtan bu yana belgeleri inceleyenlerin anlamakta güçlük çektiği ataleti, umursamazlığı aydınlatır nitelikte olurken stüdyodaki gazetecilerin de aklına takıldı. Zira İtfaiye Müdürlüğü resmen otelin yangına karşı savunmasız olduğunu 16 Aralık’taki incelemeleri ile göze sokarken kimsenin 300 kişinin birlikte konakladığı bu tesisteki eksikler için yasal bir süreç başlatmaması akıllara durgunluk getirdi. Gazeteci Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz, Tanju Özcan’a “Etik olarak bu eksiklikleri savcılığa bildirmeniz gerekmez miydi?” diye sorarken Özcan verdiği yanıtla şaşırttı: “Bizim böyle bir yetkimiz yok düzenlemelerde, geri çekmişler başvurularını biz başvuruya istinaden inceledik. Üstelik ben bu belgeleri dün gördüm. Bir sürü başvuru yapılıyor belediyeye ben nereden bilebilirim hepsini. Bu denetim sonucunda dediğimiz eksiklikler tamamlansaydı bu insanlar ölmeyecekti.” REKLAM "OTEL ÖNÜNDEKİ 70 METREKAREYE BELGE VERDİK" Tanju Özcan kamuoyunun gündemine gelen Mudurnu Enerji adlı şirketin açtığı kafe ile ilgili izin belgesi için şu sözleri söyledi: O belgeler ortalığı karıştırdı Haberi Görüntüle “O başvuruda bu binanın içinde dediği yer bir kafeterya. Muhtemelen otel başka işletmeciye kiralamış. 70 metrekarelik bir bölme. 70 metrekarelik o kısım, eklenti ve sundurması var. Burada işyeri açacağım, burada yeterlilik var mı deniyor. Arkadaşlarımız bu bölüm için yeterlilik var deniyor. Yangın buradan çıkmış değil. Yangın binanın ön tarafından giriş var. Restoran ve mutfağı var burada otelin. Biz sanki otelin mutfağına, restoranına ruhsat vermişiz gibi algılatıyorlar. Biz sadece 70 metrekareye ruhsat verdik. Burası 200 odalı bir otel. Burada restoran artı mutfak 70 metrekare olabilir mi? 370 misafire hizmet veriyorsunuz. Burada herhalde kayakçıların kullandıkları kafe burası. Bu kafe yanmıyor. Yukarıdan dökülen ateş sebebiyle üst kısımlarında yangın çıkıyor. Yangın üst kattaki mutfaktan çıkıyor.”