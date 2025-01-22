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        Haberler Gündem Bolu Belediyesi Kartalkaya’daki restorana izin belgesi vermiş

        Bolu Belediyesi Kartalkaya’daki restorana izin belgesi vermiş

        Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Kartalkaya'daki bir tesis için verdiği yangın yeterlilik belgesi ortaya çıktı. Belge, yangının sorumluluk alanında olmadığını söyleyen Başkan Özcan'ın aynı zamanda kuzeni olan yardımcısı Sedat Gülener'in imzasını taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 13:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:46
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        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
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        Grand Kartal Otel’de 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından başlayan denetim ve izinlerle ilgili sorumluluk tartışmaları ortaya çıkan bir belge ile yeni bir boyut kazandı.

        Zira Bolu Belediyesi’nin yangından 19 gün önce Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin restoranı için yangın yeterlilik belgesi hazırladığı öğrenildi.

        Oysa dün Özcan, “Kartalkaya yetki alanımızda değil” ifadelerini kullanmış yangından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada “Belediyenin sorumluluğu yok, tüm yetki bakanlıkta” diyerek sorumluluğun kendilerinde olmadığını öne sürmüştü.

        Özcan’ın Bolu Belediyesi İtfaiyesi’nin Kartalkaya’da yetkili olmadığı görüşünün aksi yönünde bir belge ortaya çıktı.

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        İŞTE O ONAY BELGESİ

        Buna göre Bolu Belediyesi, yangından 19 gün önce Kartalkaya’daki Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait tesis için yangın yeterlilik belgesi verdi. Belgedeki imzanın İtfaiye Müdürlüğünün de bağlı olduğu Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’e ait olduğu görüldü. Gülener’in Başkan Özcan’ın dayısının oğlu olduğu biliniyor.

        Bolu Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü tarafından oluşturulan belgenin bir firmanın 24 Aralık 2024 tarihli başvurusuna cevaben hazırlandığı öğrenildi. Belgede, Kartalkaya bölgesinde açılmak istenen bir restoran için itfaiyenin onay verdiği görülüyor.

        Özcan ve Gülener
        Özcan ve Gülener

        ADRES YANAN OTEL

        Başvurusu Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından onaylanan firmanın adresi kayıtlarda “Grand Kartal Otel No.2/1 Gökpınar Yaylası yolu Kartalkaya Bolu” olarak görülüyor.

        Belediye itfaiyesi tarafından onay verilen tesisin, yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel içerisinde olduğu anlaşılıyor. Söz konusu yangının da otelin restoranındaki davlumbazından çıktığı ifade edilmişti.

        Grand Kartal Otel’i küle çeviren yangının “yangın yeterlilik belgesi” verilen restoranından çıktığı görgü tanıklarının da ifadesiyle anlaşılmıştı.
        Grand Kartal Otel’i küle çeviren yangının “yangın yeterlilik belgesi” verilen restoranından çıktığı görgü tanıklarının da ifadesiyle anlaşılmıştı.
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