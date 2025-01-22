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        Haberler Gündem Kartalkaya'daki yangın faciasında Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında

        Kartalkaya'daki yangın faciasında Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında

        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Bu gözaltılarla birlikte yangın faciası ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 11 oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.01.2025 - 17:40 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:13
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        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
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        Bolu Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı. Böylece daha önce gözaltına alınan 9 kişi ile birlikte yangın ile ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

        İZİN BELGESİNDEKİ İMZA

        Bolu Belediyesi’nin yangından 19 gün önce Kartalkaya’daki otelin restoranı için verdiği yangın yeterlilik belgesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kuzeni de olan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in imzası yer alıyordu.

        Tanju Özcan ve Sedat Gülener
        Tanju Özcan ve Sedat Gülener

        Halk TV'nin yayınladığı başka belgeye göre de otelin başvurusunun ardından belediye yetkilileri yangına karşı yeterli görmemişti. Bunun üzerine otelin başvurusunu geri çektiği, belediyenin de raporu iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Bu iptalden hemen sonra da başka bir şirket üzerinden otelde bulunan ve yangının da çıkış yeri olan restoran için başvuru yapıldığı ve yangın yeterlilik belgesinin bu restoran için alındığı anlaşılmıştı.

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        BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

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        Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır.

        Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir.

        Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

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