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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberler: Cezaevinden kaçıp Melisa Çırgı'yı katletti! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!

        İzmir'de, cezaevinden firar eden 26 yaşındaki hükümlü Hasan Çırgı, 25 yaşındaki eşi Melisa Çırgı'yı bıçakla öldürüp kaçtı. Çeşitli suçlardan 48 suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, saklandığı dere yatağında polis tarafından yakalandı. Çırgı, tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:08
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        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
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        İzmir'de olay, dün saat 02.00 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi 7510 Sokak'ta meydana geldi. 'Silahla yağma' suçundan 24 yıl 9 ay 15 gün hüküm giyen Hasan Çırgı (26), cezasını çektiği Afyonkarahisar Açık Cezaevi'nden 21 Ocak'ta firar etti.

        BİR ÇOCUK ANNESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre İzmir'e gelen hükümlü, eşinin yanına gitti. Eşi Melisa Çırgı (25) ile tartışan Hasan Çırgı, yanındaki bıçakla, 1 çocuk annesi eşini defalarca bıçakladı.

        SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE KAÇTI

        Hasan Çırgı, suç aletiyle kaçarken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melisa Çırgı'yı ambulansa özel hastaneye kaldırdı.

        GENÇ ANNE KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Çırgı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çırgı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        KATİL ZANLISI DERE YATAĞINDA YAKALANDI

        Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada Hasan Çırgı'nın bir dere yatağında saklandığı belirlendi. Derenin etrafını saran polis, şüpheliyi yakaladı.

        48 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        'Kasten yaralama', 'Silahla yağma', 'Oto hırsızlığı', 'Konut dokunulmazlığının ihlali' olmak üzere 48 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Çırgı, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        #Melisa Çırgı
        #İzmir
        #Son dakika haberler
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